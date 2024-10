Pláticas incómodas y dinero a tus pies, descubre qué te depara del 21 al 27 de octubre con el horóscopo de la semana

Una nueva semana está iniciando y si no puedes arrancar el lunes sin antes leer tu horóscopo que te ayude a tomar las mejores decisiones en los próximos siete días, aquí te compartimos todo lo que los astros quieren que sepas del 21 al 27 de octubre, fechas en las que la energía fluirá a favor de todos los signos del zodiaco; sin embargo, es fundamental que antes de precipitarte y actuar por impulso te orientes por las predicciones que te ayudarán a llegar al domingo como una persona exitosa.

De acuerdo con la lectura del horóscopo de Mía Astral, al menos tres de los 12 signos tendrán que enfrentarse a pláticas incómodas que los ayuden a mejorar en muchos aspectos, así que aunque sea difícil o no quieras toma la palabra, ya que esto te asegurará el éxito en todos los sentidos. Por otro lado, en el aspecto financiero no hay demasiados cambios, aunque algunas personas sí que se verán afortunadas en tener el dinero ante sus pies, pero piensa bien para qué lo tienes que usar. Recuerda tomar todo lo que resuena contigo y las situaciones que vives en este momento y soltar con las que ya no empatas.

Algo que es fundamental que sepas antes de conocer tu horóscopo y las predicciones que habrá para tu signo en esta penúltima semana del mes de octubre, es que la energía de los astros se mueve ahora que terminó la temporada de eclipses, algo que favorece la comunicación (de ahí las necesarias pláticas incómodas), las invitaciones a eventos y la posibilidad de conocer a nuevas personas, ya que la temporada se renueva con nuevos aires. ¡Descubre qué le depara a tu signo en los siguientes días!

¿Qué le depara a Aries esta semana del 21 al 27 de octubre?

Según las predicciones de Mía Astral, esta semana las personas bajo el signo de Aries tendrán que enfrentarse a situaciones por balancear con una persona que puede ser su pareja, alguien con quien viven, un socio o algún cliente; es importante que en estos días no saquen a relucir su impulsividad, sino que se centren en hablar con delicadeza para conseguir una semana llena de éxitos.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro HOY?

El martes 22 de octubre es una fecha muy importante para los Tauro, pues es el día en el que el Sol entra en Escorpio afectando así la energía del signo para bien. Durante esta semana es importante que centres toda tu atención a los socios, a tu pareja, a los clientes y todavía más importante, a las colaboraciones, pues las buenas noticias se harán presentes a partir de dicho día, esto gracias a que los astros influirán en los nuevos inicios en todas estas ramas.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para esta semana?

Géminis es uno de los primeros signos que tendrá que enfrentare a las pláticas incómodas, pero para que éstas rindan sus frutos es necesario que las tomes con interés y seriedad, puesto que son el pilar que ayudará al signo a concretar sus metas tanto en lo laboral como en lo personal.

¿Qué le depara a Cáncer esta semana?

Este signo recibirá noticias buenas este lunes, pues un familiar se les presentará para hablarles sobre un plan que habían anhelado desde hace ya un tiempo, pero que se había visto pospuesto. Ahora que las energías están a favor de los Cáncer, es fundamental que le den el tiempo necesario a las cosas para que estas de verdad funcionen. ¡Así que atento!

¿Cuál es el horóscopo de Leo?

De la semana del 21 a1l 27 de octubre, Mía Astral quiere que los Leo sepan que tienen que tomar seriedad con lo que quieren y que, con base en ello le den prioridad a cada una de ellas según se deseen. Tenerlo en claro les ayudará a seguir conectando con el universo y la energía, quienes ya están preparando una experiencia con la que Leo encontrará una nueva versión de sí mismo.

¿Qué dice el horóscopo de Virgo?

¿Estás listo para alzar la voz? Las personas del signo de Virgo son otras de las que durante esta semana tendrán que enfrentarse a conversaciones incómodas que tienen que ver con mucha seriedad, en especial si se trata de la pareja o de algún socio, y que es momento de externar todas sus incomodidades o sentimientos estancados. Recuerda que la palabra te puede ayudar a fluir o estancarte.

Horóscopo de Libra para HOY

Otro de los signos afortunados de la semana de 21 al 27 de octubre es Libra, un sigo que al finalizar la semana recibirá buenas noticias, en especial si de negocios se trata; los astros quieren hacerte saber que si estás negociando un salario o pago llegó el momento de concretarse Por otro lado, la palabras es muy importante, pues al igual que otros signos tendrá que expresarse y tener claro qué quiere y desea para que se le cumpla y esto implica las conversaciones con otros.

¿Qué le depara a Escorpio esta semana?

De acuerdo con Mía Astral, lo mejor que este signo puede hacer a lo largo de la semana es establecer sus metas y dejar espacio en ellas para revolucionarse a sí mismos con una limpieza de hábitos y tareas que poco a poco están llevando a este signo a sufrir de burnout, es decir, sentir tanto estrés que el sentirse "quemado" física y mentalmente no los está dejando progresar ni alcanzar el éxito.

¿Qué dice el horóscopo de Sagitario?

Por su parte, este signo del zodiaco está por vivir días intensos en lo que respecta a lo emocional, ya que la posición de los astros los hará sentir de más. Pero esto no es malo, pues de saber aprovechar todos estos sentimientos, los Sagitario lograrán controlar las situaciones y conectar con ellos mismos.

¿Qué le depara a Capricornio esta semana?

Según el horóscopo, las personas con Sol o ascendente en Capricornio a partir del martes 22 de octubvre van a empezar a conectar con las personas que los rodean, algo que además los ayudará a crecer y crear estrategias en sus proyectos y así consolidar el éxito.

¿Qué dice el horóscopo de Acuario?

El horóscopo de la semana del 21 al 27 de octubre quiere hacerle saber a los Acuario que es momento de dejar de autosabotearse, pues si bien el miedo, la preocupación y la ansiedad son normales, también es importante que comiencen a alejar lo negativo de sus vidas, es decir, que en esta semana tienen que alejarse de los pensamientos intrusivos y las falsas creencias de que no lo merecen o no son suficientes para recibir las recompensas de la vida.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis?

Finalmente, Mía Astral recuerda que las personas bajo el signo de Piscis tienen todo a su favor gracias a que Marte está en Cáncer y a que el Sol entra en Escorpio, algo que lo beneficia en todos los aspectos; sin embargo, agrega que no hay que sentarse a esperar, sino comenzar a trabajar para que todo fluya e ir superando los obstáculos. Esta semana no te sorprendas si tus sueños comienzan a concretarse.

