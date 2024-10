Kenia Os deslumbra en la portada de Vogue México con elegante look denim

Kenia Os se abre paso con éxito en la industria musical y en poco tiempo su talento la ha llevado a compartir el escenario con grandes estrellas como Peso Pluma y Thalía. Esta vez la cantante enloqueció a sus fans al convertirse por primera vez en la portada de la revista Vogue México, siempre dando muestra de su estilo elegante al lucir un look total denim que le dio también una apariencia relajada.

Recientemente, la cantante mexicana fue una de las invitadas a la exclusiva fiesta de Shakira por el lanzamiento de su canción “Soltera” en la que también se reunió con otras artistas como Danna Paola, Lele Pons y Belinda. Con ésta última anunció grandes sorpresas que prometen impulsar aún más su ya exitosa carrera musical en la que no teme mostrar su talento con diferentes géneros.

Esto es sólo una muestra de su alcance en la industria, aunque su camino en la música no ha sido sencillo y así lo reveló en entrevista para Vogue México de la que es la portada en su reciente edición. La también influencer señaló que su carrera en la música está inspirada por su mamá, quien soñó con convertirse en una estrella de regional mexicano y más tarde compartió con ella esta ilusión apoyándola en cada paso.

“Fue muy difícil, al principio sobre todo, porque cuando me subía a los escenarios me ponía muy nerviosa. Algo que he tenido que atravesar en mi carrera es el dominio de mi voz. Iba a clases de canto y lo hacía muy bien, pero me subía al escenario y me ponía a temblar (…) Me costo mucho porque respeto mucho la música. Para mí y para mi familia la música algo de respeto”, dijo la cantante a Vogue.