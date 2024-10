¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se casan? La cantante presume hermoso anillo y desata los rumores

El pasado 30 de septiembre, el mundo del espectáculo se vistió de lujo para recibir los 60 años de la icónica Susana Zabaleta y esta celebración su cumpleaños no solo estuvo marcada por las hermosas muestras de amor de su familia y su círculo cercano, sino que también estuvo acompañada de una serie de eventos que hicieron que las y los fans de su relación con Ricardo Pérez comenzaran a especular sobre una posible boda.

Además de este significativo gesto amoroso, otro momento especial que tocó profundamente a Zabaleta fue el regalo que le hizo su hijo Matías. El joven, que ha mantenido un perfil bajo en comparación con la prominencia de su madre, le entregó una canción especialmente compuesta para ella y en palabras de la propia Susana: "nunca me había dado un regalo como tal. A mí siempre me han visto como la mujer fuerte, pero mis hijos se fijan en todo y él me dijo que me iba a dar siempre lo que nunca me habían dado en la carrera, que es el amor, los abrazos, los besos y que siempre iba a estar orgulloso de mí".

Fue a través de un emotivo video publicado en la cuenta de Instagram de la cantante, que entre lágrimas agradeció el hermoso gesto de su hijo, afirmando que éste ha sido el mejor cumpleaños de su vida, pues ahora mismo se encuentra rodeada de amor verdadero.

¿Susana Zabaleta se casa con Ricardo Pérez?

Es así como durante una visita reciente a Monterrey, Zabaleta fue cuestionada por el regalo que le habría hecho su pareja actual, el comediante Ricardo Pérez y es que en lugar de ofrecer una respuesta directa, la artista simplemente levantó su mano izquierda, revelando un anillo que rápidamente desató especulaciones.

Aunque no dio detalles sobre el significado del anillo, su gesto fue interpretado por muchas personas como una posible señal de compromiso. Lamentablemente, ésto parece ser sólo un sueño en la historia de amor de la pareja, pues la cantante no aclaró si el anillo fue un obsequio de cumpleaños, una promesa o un símbolo de una relación más formal, pero lo que sí dejó claro fue su estado de felicidad.

“Creo que estoy en el mejor momento de mi vida en el amor. Ya ven, a mí ni me gustaba la comedia y ahora todos los días me la dan”, comentó Zabaleta con una sonrisa, aludiendo a su relación con Pérez, conocido por su trabajo en la comedia. Esta declaración no solo reflejaba su felicidad en el ámbito personal, sino también una interesante dualidad: la fusión de su conocida imagen de mujer fuerte e independiente con un nuevo y más relajado enfoque hacia el amor y las relaciones.

La artista, que ha destacado en diversos géneros musicales y escénicos, sorprendió a sus seguidores al manifestar un cambio en su perspectiva de la vida romántica, pues Ricardo Pérez, quien ha ganado notoriedad en la escena del stand-up mexicano, ha sido una figura constante en la vida de Zabaleta en los últimos tiempos, lo que ha permitido que se conozca este lado más íntimo y relajado de la cantante.

¿Desde cuándo son pareja Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez comenzaron su relación a principios de 2024, pues aunque ambos habían interactuado antes en el programa "Divina Comida", fue en los meses posteriores cuando su amistad se convirtió en un romance formal. Según ha contado Zabaleta, en septiembre de 2023 se cumplió un año desde que se conocieron, pero la relación oficial comenzó tres meses antes de la entrevista realizada en junio de 2024, lo que ubica el inicio de su noviazgo en abril de este año.

Desde entonces, la pareja ha compartido varios momentos juntos y ha sido muy abierta sobre su felicidad, aunque mantienen ciertos aspectos de su vida privada resguardados. Por otro lado, la relación de Zabaleta con sus hijos ha sido una parte importante de esta etapa de su vida ya que ella ha mencionado que Ricardo se lleva muy bien con ellos, lo que ha contribuido a que el romance fluya de manera armoniosa. Además, a pesar de las críticas por la diferencia de edad, Zabaleta ha sido claro en decir que lo que más le importa es la felicidad y el respeto mutuo que existe en su relación con Pérez.

