Médico de Matthew Perry se declara culpable tras la muerte del actor por sobredosis

Uno de los dos médicos que figuraban entre los cinco sospechosos acusados de la muerte del famoso actor de Hollywood, Matthew Perry por sobredosis de Ketamina, ya se ha declarado culpable este miércoles de un cargo de distribución ilegal del medicamento. Los hechos sucedieron ante un tribunal en Los Ángeles.

Se trata del doctor Mark Chávez, quien se ha informado podría enfrentar a una pena de hasta 10 años de prisión, según los más recientes reportes del portal CNN, a pesar de que ha decidido cooperar con la justicia y con la investigación en proceso tras la muerte del actor de "Friends".

Hasta el momento, se sabe que Matthew Perry murió en octubre de 2023 debido a los "efectos agudos" de la anestesia y el posterior ahogamiento en un jacuzzi, según el informe de la autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles cuando el actor tenía 54 años.

Matthew Perry murió en 2023 por una sobredosis. Crédito: Instagram oficial

Doctor de Matthew Perry se convierte en el primer condenado por la muerte del actor; se declaró culpable

La Policía encontró drogas en el lugar de la muerte aunque descartó que se tratara de un acto criminal. También era conocida de manera mucho más local, entre amigos, familia y gente cercana al actor, que tenía una fuerte adicción a las drogas, y la manera en que las conseguía era a través de sus doctores.

Chávez ha formalizado así su acuerdo de culpabilidad con los fiscales durante la audiencia y el juez ha fijado su sentencia para el 2 de abril de 2025. Además de esperar su tiempo en prisión, al doctor se ha quitado de por vida la licencia para ejercer profesionalmente la medicina, y no puede salir del país mientras se dicta el veredicto final.

El médico está acusado de proporcionar al doctor Salvador Plasencia, quien también está acusado en relación con la muerte de Perry y anteriormente se declaró inocente, la ketamina suministrada al actor a través de una receta fraudulenta, según documentos judiciales.

Ambos se encuentran entre las cinco personas que han sido acusadas en relación con la muerte del actor. El asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, y un conocido del actor, Erik Fleming, también fueron acusados y, junto con Chávez, han cooperado con los fiscales.

Hay cinco personas involucradas en la muerte del actor. Crédito: Instagram oficial

¿Quién es Matthew Perry?

Matthew Perry fue un actor estadounidense reconocido mundialmente por su papel icónico como Chandler Bing en la exitosa serie de televisión "Friends". Su carrera, marcada por un humor inteligente y una personalidad carismática, lo llevó a convertirse en uno de los actores más queridos de su generación.

Durante las diez temporadas que duró la serie, Perry se ganó el corazón del público con su ingenio, sus frases memorables y su química con el resto del elenco. "Friends" no solo lo convirtió en una estrella, sino que también lo consolidó como uno de los comediantes más talentosos de su tiempo.

Perry también trabajó en diversos proyectos del cine como "Fools Rush In" y "The Whole Nine Yards", donde demostró su versatilidad como actor. También tuvo apariciones en series de televisión como "Studio 60 on the Sunset Strip" y "The Odd Couple". A pesar de su éxito, Perry también enfrentó desafíos personales, como su lucha contra la adicción, que lo llevó a tomar descansos en su carrera.

En los últimos años, Perry se sinceró públicamente sobre sus problemas con las adicciones y su recuperación. Durante muchos años se dedicó a llevar el mensaje del cuidado de la salud mental a todos los rincones posibles, pero finalmente se dio a conocer su muerte en el año 2023.

