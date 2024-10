Mía Rubín revela que fue rechazada por Marvel, este es papel para el que audicionó

Aunque Mía Rubín sigue los pasos de su papá, el cantante Erik Rubín, en la música, tanto ella como su hermana comenzaron su carrera como actrices y uno de los proyectos para los que adicionó fue del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, la hija de la conductora Andrea Legarreta fue rechazada debido a que no cumplía con algunos de los requisitos más importantes.

En un encuentro con los medios retomado por el periodista Eden Dorantes en su canal de YouTube, Mía Rubín señaló que por el momento está enfocada en su carrera como cantante pero no descarta volver a la actuación ya que fue así como incursionó a la industria. Incluso, realizó una audición para la cinta “Doctor Strange en el multiverso de la locura” para el papel de América Chávez.

“Alguna vez llegue a audiciones para una peli de Marvel, para mí era un sueño hecho realidad. Era para la chavita latina, pero me dijeron que no. Era top secret, no podíamos decir absolutamente nada, pero fue una experiencia bien padre. Eran requisitos, pero también era muy difícil, necesitábamos visa de trabajo americana, entonces… no se logró”, dijo la cantante.