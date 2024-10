Gala Montes reacciona a la polémica con Angélica María: “Podemos existir nuevas ‘novias de México’”

La polémica por el título “La novia de México” continúa y ahora la actriz mexicana Gala Montes abordó el tema para exponer su postura y dejó en claro que no tiene interés en confrontar a la actriz mexicoestadounidense Angélica María. Asimismo, la actriz y cantante, de 24 años, expresó “podemos existir nuevas ‘novias de México’” y recordó que hay nuevas generaciones.

Desde su vehículo, la villana de “Vivir de amor” le concedió una entrevista a periodistas que la esperaban. Platicó con ellos de la presencia de su madre, Crista Montes, en la final del reality show y del conflicto con el youtuber Adrián Marcelo. Más allá de estos temas, salió a relucir que la primera actriz, de 80 años, incluso protegió su título “La novia de México” porque lo renovó en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

Esto sorprendió a Gala Montes, quien externó “la verdad, ya no estamos en la época isabelina como para andar quitando (títulos)”. También dijo que conoce el trabajo de Angélica María y Angélica Vale porque ambas son “talentosísimas”, pero admitió que desconocía que la primera actriz también es llamada “La novia de México”.

Gala Montes abordó la polémica en torno al título “La novia de México”. y externó que no tiene asperezas con Angélica María. Foto: Instagram Gala Montes.

¿Gala Montes defenderá el título “La novia de México”?

Tras compartir su punto de vista, la intérprete de “Tacara”, que es su nuevo sencillo, invitó a que entre famosas sean compartidas y no sean egoístas ni celosas. “Podemos existir nuevas ‘novias de México’, ¿no? Somos nuevas generaciones”, expresó la actriz de “El señor de los cielos”. “Y si lo registra (el título), está bien, yo no me puse así, así me pusieron, entonces, yo qué”.

A fin de limar asperezas con Angélica María y Angélica Vale, quien externó su enojo en torno al título de su madre, Gala Montes reiteró que ella desconocía que en redes sociales usuarios la empezaron a llamar “La novia de México”. “La verdad, no tengo idea, la gente es la que me ha apodado así. Y si así quieren que me llame, me voy a llamar como ustedes digan”.

Sigue leyendo:

Michelle Salas derrocha estilo desde Machu Picchu, así han sido sus lujos vacaciones

Karime Pindter estrena especial de comedia: ¿cuándo y dónde verlo completo?