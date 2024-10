Karime Pindter estrena especial de comedia: ¿cuándo y dónde verlo completo?

La inevitable final de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" llegó el pasado domingo 29 de septiembre y aunque Mario Bezares se coronó como el absoluto ganador, el trabajo parece no parar para competidoras como Karime Pindter, quien se ganó el segundo lugar del reality gracias a que conquistó al público con su personalidad desenfadada. Y ahora, la influencer ha demostrado que su talento va más allá de los programas polémicos, pues además de sus múltimples emprendimientos y labor como creadora de contenido, también ha incursionado en el mundo del stand-up mexicano.

Karime Pindter no es ajena a las cámaras ni a la exposición pública ya que durante años ha sido una figura prominente en las redes sociales, donde ha acumulado millones de seguidores gracias a su estilo directo, irreverente y a menudo provocador. Sin embargo, el stand-up representa un desafío completamente distinto, pues mientras que las redes permiten una interacción casi instantánea con su audiencia, la comedia requiere dominar el escenario en solitario, manteniendo el interés del público sin más herramientas que su voz, sus gestos y su capacidad para hilar historias interesantes y, sobre todo, cómicas.

Su iniciación en el mundo de la comedia ocurrió justo antes de su ingreso a "La Casa de los Famosos México 2024" y la rutina, titulada "Karime Pindter de la mano del señor", promete ser una exploración divertida y reflexiva de su vida y experiencias, con el ya conocido toque de "La Matrioshka" que le ha valido millones de fans, quienes ahora se encuentran emocionados de verla en esta nueva faceta.

¿Cuándo se estrena el especial de comedia de Karime Pindter?

El debut oficial de Karime como standupera tuvo lugar en diciembre de 2023, en el reconocido "Foro Total Play" de la Ciudad de México, uno de los espacios más importantes para la comedia en vivo en el país. Según los reportes, el evento fue un éxito, con entradas agotadas y una audiencia que incluyó tanto a seguidores de la influencer como a aficionados del stand-up; fue a través de su cuenta de Instagram oficial que Karime ha compartido pequeños adelantos de su proceso creativo, así como sus reflexiones sobre el difícil arte de hacer reír.

Aunque la rutina "Karime Pindter de la mano del señor" fue grabada en ese mismo evento, el especial será estrenado el próximo jueves 17 de octubre en punto de las 22:00 horas y a través Paramount Plus, en colaboración con Comedy Central. Como era de esperarse, la decisión de incursionar en este nuevo terreno fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes han seguido cada paso de su transición desde influencer hasta comediante.

Y es que la presentación de Karime en Paramount Plus y Comedy Central es uno de los estrenos más esperados de la temporada, no solo por sus seguidores, sino también por los aficionados al stand-up. Pues en la última década, la comedia ha experimentado un boom en América Latina, y figuras como la influencer están contribuyendo a que el género siga creciendo; de la misma forma, a través de las plataformas de streaming, estas rutinas pueden llegar a públicos mucho más amplios, incluyendo audiencias internacionales que tal vez no hubieran tenido acceso a ellas de otra manera.

Este tipo de eventos ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, con figuras públicas de diferentes ámbitos probando suerte en la comedia en vivo, lo que ha abierto el género a nuevas audiencias.

Fotografía: Instagram/@karimepindter

¿De qué tratará el stand-up de Karime Pindter?

Aunque los detalles específicos del contenido de la rutina aún no han sido revelados en su totalidad, Karime ha ofrecido pequeñas pistas sobre los temas que abordará y en algunos fragmentos que han circulado por las redes sociales, se puede escuchar a la influencer hacer referencia a su infancia, un tema recurrente en muchos monólogos de stand-up.

Otro de los temas que parece estar presente en la rutina es su paso por "Acapulco Shore", el reality show que la lanzó al estrellato; y es que este programa, conocido por sus controversias y excesos, ha sido una fuente constante de comentarios y críticas, tanto positivas como negativas, hacia las y los participantes. Karime, sin embargo, parece dispuesta a reírse de sí misma y de las situaciones que vivió en el programa, algo que suele ser bien recibido por el público.

También es probable que aborde sus romances y relaciones sentimentales, un aspecto de su vida que ha estado bajo el escrutinio público desde que se hizo famosa. Como muchas figuras públicas, Karime ha aprendido a vivir con el constante interés de la prensa en su vida personal, y el stand-up le ofrece la oportunidad de hablar de estos temas desde su propia perspectiva, dándole un giro cómico a lo que normalmente sería material para chismes o noticias de farándula.

El hecho de que Karime Pindter haya decidido incursionar en el mundo del stand-up refleja una tendencia más amplia en la industria del entretenimiento, donde las fronteras entre las diferentes formas de medios y géneros se están difuminando.

Fotografía: Instagram/@karimepindter

La pregunta que muchos se hacen es si Karime logrará destacar en este nuevo ámbito de la misma manera que lo ha hecho en redes sociales y en la televisión. Aunque ha demostrado ser una personalidad carismática y entretenida, el éxito en el stand-up depende en gran medida de la calidad de los chistes y la capacidad de conectar con el público en un nivel más profundo, sin embargo, las primeras reacciones a los adelantos que se han compartido en redes sociales parecen ser positivas, lo que sugiere que Pindter está en camino de consolidarse como una figura relevante en el mundo de la comedia.

