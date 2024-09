Angélica María protegería su título de “La novia de México”, aseguran que renovó el registro tras polémica con Gala Montes

Al parecer, la polémica en torno al título “La novia de México” continúa porque la primera actriz Angélica María, de 79 años de edad, habría renovado el registro para evitar que alguien más lo use. La medida se habría ejecutado luego de que en redes sociales la actriz y cantante Gala Montes, de 24 años, fue llamada así por diversos usuarios que la admiran.

La madre de la actriz y comediante Angélica Vale acudió a las instalaciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor Oficial y el mismo sitio dio a conocer la visita mediante X, red antes llamada Twitter. “Ha sido un honor contar con la visita de Angélica María a nuestras oficinas. Un privilegio recibir a ‘La novia de México’”, se lee en el tuit.

Esta publicación generó revuelo y la revista de espectáculos TVNotas informó que Angélica María sí está protegiendo su legado a raíz de que Gala Montes empezó a ser llamada “La novia de México” el pasado 9 de agosto mediante diversas publicaciones en X.

La revista indica que entrevistó a una fuente cercana a Angélica María y Angélica Vale, de 48 años, y reveló que en la familia hay enojo, especialmente la comediante e imitadora está “molesta” porque considera que no hay forma de comparar la trayectoria de su madre con la de joven en ascenso.

¿Angélica María y Angélica Vale van a demandar a Gala Montes?

“Está muy molesta. Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que sólo ha despuntado por ‘La Casa de los Famosos México’”, expuso la fuente de TVNotas. “Este año le tocó (a Angélica María) renovar el trámite y queda protegido. (Angélica) Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala (Montes) si se le ocurre utilizarlo cuando salga”.

Angélica Vale defiende el título de su madre, Angélica María

Antes de acudir al Instituto Nacional del Derecho de Autor Oficial, Angélica María externó que no estaba enojada por la situación; sin embargo, Angélica Vale sí expresó que no estaba de acuerdo con los fans de Gala Montes, subrayando “mira, ese nombre se lo pusieron a mi mami; si se lo quieren decir a alguien más adelante, ahí no puedo mandar, el público decide”.

De momento, Gala Montes desconoce la polémica en torno al título “La novia de México” porque sigue participando en “La Casa de los Famosos México”, reality show que concluirá este domingo 29. La actriz también ignora que sus fans la llaman de esta forma.

