Gala Montes habla de Gomita y Sian Chiong: “dice que no estudie”

Tras haber salido de la Casa de los Famosos México y haber quedado en tercer lugar de la competencia tiene muy feliz a Gala Montes quien se encuentra apenas retomando su vida luego de estar 10 semanas sin ningún tipo de contacto con el exterior, por lo que poco a poco se entera de las polémicas declaraciones que hicieron en su contra sus excompañeros de Tierra dentro del reality.

De las declaraciones más polémicas que hicieron en contra de Gala, sin duda alguna fue las que dijo Araceli Ordaz, más conocida como “Gomita” quien trató de humillar a la actriz debido a su nivel de estudios, pero no contó con que afuera todo le saldría mal y hasta expuesta a nivel nacional quedó al revelarse que la payasita no terminó la secundaria, pero también Sian Chiong quien presuntamente era amigo de Montes la traicionó de la peor manera.

La actriz habló de susexcompañeros.

Foto: Gala Montes

En una breve entrevista con diversos medios de comunicación, Gala Montes habló sobre su paso por La Casa de los Famosos México, sobre el nuevo apodo que le pusieron sus fanáticos y hasta del comportamiento de quien creía era su amigo, nos referimos a Sian.

Y es que, aunque el público estuvo consciente de todo lo que el acto cubano hizo en contra de Gala Montes, la actriz se ha ido enterando poco a poco de lo que hizo su supuesto amigo en su contra, como el escupir su comida, hablar mal de ella y criticar su físico.

De acuerdo con la propia Gala, ella pudiera haber perdonado cualquier ofensa y malentendido que sucedió dentro del reality show, pero lo que nunca le va a perdonar a su compañero de telenovela es que haya criticado su cuerpo.

“Yo lo adoraba, pero mi hermana me contó unas cosas, me contó que habló de mi físico, me contó que escupió la comida… Me siento decepcionada porque decía ser mi amigo, mira me pueden decir loca y lo que quieras, pero hablar del físico de las personas, eso no, señores… Criticar cuerpos ajenos no está bien, no basta con pedir perdón”, dijo Gala Montes.