La Casa de los Famosos “All Star”: ellos son TODOS los participantes confirmados

Luego del gran éxito de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, viene otra sorpresa para los amantes de este reality show, y es que se ha confirmado que está por estrenarse una nueva versión, se trata de la “All Star” en donde presuntamente 18 exparticipantes de este programa nuevamente se encerrarán por varios días y así competir por un jugoso premio.

La mala noticia es que, no será en la versión mexicana del reality show, sino la de Estados Unidos en donde algunos de los participantes de sus 4 temporadas ingresarán de nuevo a la casa para competir nuevamente, pero esta vez las cosas podrían ponerse muy polémicas, pues, los habitantes que ingresarán son de los más controversiales.

Mane confirma su participación en esta nueva versión.

Foto: IG @manelyk_oficial

¿Quiénes son los participantes confirmados para la versión “All Star”?

La expectativa por la nueva temporada de La Casa de los Famosos All Star ha comenzado a elevarse. Este reality show, que ha capturado la atención de millones de espectadores en sus ediciones pasadas, promete volver con más drama, controversias y, por supuesto, celebridades que no le temen al conflicto. Una de las participantes confirmadas para esta edición especial es Manelyk González, quien, fiel a su estilo, ya ha adelantado que viene dispuesta a ofrecer mucho entretenimiento. Sin embargo, no estará sola. Otro nombre que ha causado revuelo es el de Niurka Marcos, quien regresa al programa a pesar de sus polémicas salidas anteriores.

El formato "All Star" de este programa de Telemundo tiene planeado reunir a algunas de las figuras más explosivas que han pasado por la casa en temporadas anteriores, lo que promete ser un espectáculo lleno de enfrentamientos y alianzas inesperadas. Aunque aún no se han dado a conocer todos los nombres, los rumores y filtraciones han comenzado a generar interés entre los fanáticos del reality. Manelyk, conocida por su paso en Acapulco Shore, ya ha advertido que entrará en "modo villana", y también se especula que Niurka regresa, y es que, la cubana siempre dispuesta a dar de qué hablar y otra de las probables confirmadas es la siempre polémica Laura Bozzo.

Otros participantes de La Casa de los Famosos “All Star”

Además de las tres polémicas mujeres que mencionamos anteriormente, en redes sociales se han filtrado los nombres de por lo menos 15 participantes más, que al igual que Mane, Niurka y Laura Bozzo en sus respectivas temporadas dieron mucho de qué hablar, y a continuación te los daremos a conocer:

Lupillo Rivera

Jorge Aravena

Nicole Chávez

Salvador Zerboni

Rodrigo Romeh

Daniella Navarro

Rey Grupero

Mayeli Alonso

Alfredo Adame

La materialista

Dania Méndez

Rafa Nieves

Thalí García

Julia Gama

Christina Porta

Es importante mencionar que hasta el momento estos nombres no han sido confirmados por nadie de la producción de La Casa de los Famosos en su versión USA, sin embargo, en redes sociales suenan con gran fuerza estas estrellas para ser parte de la nueva versión del famoso y exitoso reality show.