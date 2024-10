VIDEO: Así fue la fiesta del Team Mar en YouTube con sus familias, futuros proyectos juntos y hasta ¡Tangamanga style!

El fenómeno de La Casa de los Famosos sigue vigente aún cuando el reality concluyó el domingo pasado con la victoria de Mario Bezares. Ante esto, el Team Mar disfruta las mieles del éxito en estos días con la semana de promoción en programas de TV y entrevistas para redes sociales.

En ese sentido, este martes tocó turno a Pablo Chagra, quien acompañado de Raquel Bigorra, recibió a los ganadores de La Casa de los Famosos y a sus familias, con lo cual se formó la Fiesta del Team Mar para ser transmitida en el canal de YouTube de la emisión, tal como ayer se transmitió su conferencia de prensa donde Adrián Marcelo estuvo dando comentarios en vivo.

Con más de 100 mil personas viéndolos en el canal de Las Estrellas por YouTube, así como más de 150 mil en todas las redes sociales, el festejó mostró confesiones de los participantes, el cariño de sus familias, la complicidad del público y la promesa de proyectos futuros que les unirán.

Los habitantes están en su semana de promoción. Foto: Especial

Polémicos posicionamientos entre el Team Mar

Todo el público aficionado a La Casa de los Famosos, recordará siempre cada domingo de expulsión por los duros posicionamientos que vivieron sus habitantes. En este caso, Chagra y Bigorra animaron al Team Mar a revivir candentes posicionamientos entre ellos, todo con el fin de exponer qué sí y qué no les gustó de sus amados compañeros.

En la misma dinámica, también se unieron familiares de estos como Brenda Bezares y Susy Lu, quienes no dudaron en mostrar sus dotes frente a la cámara para dar de qué hablar. Con mucho amor, pero también con duras confesiones, echaron en cara algunas cosas a Mario y Arath, respectivamente.

Mario Bezares está listo para los proyectos de trabajo que vengan. Foto: Especial

"Garime" más vivo nunca y con promesa de amor

El cariño de la gente hacia la pareja de Gala y Karime, sigue firme mientras "Garime" así lo quiera. Ante esto, las chicas súper ponedoras refrendaron que se adoran, se seguirán conociendo y, tal como lo volvió a expresar Karime, ella está dispuesta a que sean novias y proponerle matrimonio para casarse en la playa que Gala elija.

Ante esto, los besos entre ellas no faltaron y el apoyo de sus compañeros tampoco. Eso sí, dentro de los posicionamientos no faltó la presencia de Beba, la hermana de Gala, quien le recriminó que se haya besado dentro de La Casa con Agustín, algo que Gala definió como "su momento más humilde".

Karime y Gala continuarán con su romance. Foto: Especial

Series de TV, podcast y más por venir

El éxito de Team Mar los tiene en los cuernos de la Luna. Por lo tanto, es natural que los productores de Televisa ya se hayan acercado a ellos para ofrecerles proyectos juntos. Ante esto, los 5 integrantes manifestaron su emoción por volver a convivir juntos. Briggitte, Gala y Karime, expresaron su beneplácito por volver a verse en los foros de alguna serie de TV, algo que propuso Pindter, o un reality al estilo "Keeping Up with the Kardashians", tal como sugirió Bozzo.

En el caso de Arath, él se mostró feliz de estas ideas e insistió en que la mancuerna forjada con Mario fue tan importante para él en lo creativo, que le gustaría emprender algún proyecto de TV juntos para dar rienda suelta a los personajes que se les ocurren.

Picantes confesiones y ¡Tangamanga style!

Para rematar, en la parte final del Live transmitido por YouTube, que duró casi dos horas, los integrantes del Team Mar decidieron volver a subir al estrado y presentarse cara a cara. En el caso de Arath y Mario, estos lo hicieron con unos velos de novia para refrendar el "bromance" que viven actualmente.

Con el ánimo a tope y la felicidad de todos, el enlace culminó con el baile que colocó a Mario Bezares como la máxima tendencia de redes sociales, el famoso "Tangamanga style", mismo que fue acompañado en el baile por Karime, Gala, Briggitte y Arath.

