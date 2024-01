Cristina Saralegui: esta es la rara enfermedad que la obligó a retirarse de la televisión

Durante los últimos días el nombre de Cristina Saralegui ha encabezado las principales listas de tendencias en plataformas digitales debido a que la icónica conductora reapareció en redes sociales luego de haber pasado más de una década alejada de los reflectores y debido a que se dejó ver con varios de sus excompañeros en plataformas digitales comenzaron a surgir distintos rumores en los que se asegura que podría tener un regreso triunfal a la televisión.

Como era de esperarse, la reaparición de Cristina Saralegui emocionó a miles de sus fans, quienes de inmediato comenzaron a cuestionarse qué ha estado haciendo todos estos años y cómo es que se encuentra de salud la querida presentadora, quien el próximo 29 de enero celebrará su cumpleaños número 76.

Así fue la reaparición de Cristina Saralegui. Foto: IG: emilioestefanjr

Cristina Saralegui tiene una extraña enfermedad que la alejó de la televisión

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Cristina Saralegui todavía no ha concedido ninguna entrevista luego de su reaparición pública, sin embargo, hace un par de años la presentadora nacida en Cuba le comentó a la Revista People que su retiro de la televisión fue prácticamente obligado por Univisión pues pretendían darle descanso al concepto.

Cabe mencionar que en esa misma entrevista Cristina Saralegui señaló que tras su retiro experimentó un fuerte cuadro de depresión, además, tiempo después tuvo que ser operada de celebro porque presentaba ataxia, una enfermedad que, en su caso, la hizo almacenar agua en el cerebro, pero eso no es todo pues según sus propias palabras también experimenta un raro tipo de artritis, pero declaró que ya se encuentra bajo tratamiento, aunque es con medicina experimental.

Así luce Cristina Saralegui a sus 75 años de edad: ronalddaym

“Tengo una forma de artritis que es muy rara. Es genética y es rara. Me ponen una medicina experimental nueva que es una inyección en la pierna y me la pone Marco; esa inyección me la ponen desde hace dos años y me ha ayudado enormemente porque hay que atreverse no solamente a vacunarse contra la COVID-19. Hay que atreverse cuando tu médico te dice: 'Mire, señora, tiene chance de mejorar con esto que es experimental'. Yo le doy la pierna y le doy el brazo porque yo sí me atrevo”, expresó Cristina Saralegui, quien en esta misma charla refirió que durante los últimos años se ha encargado de disfrutar al máximo de su familia, en especial de sus cuatro nietos.

Cristina Saralegui ha experimentado distintas complicaciones de salud tras su rerito. Foto: IG: ronalddaym

Actualmente Cristina Saralegui tiene 75 años de edad y como se dijo antes, con su reaparición pública cientos de sus fans se han mostrado entusiasmados por la posibilidad de volver a verla derrochar talento y simpatía en la pantalla chica, sin embargo, se espera que se ella misma quién en los próximos días pueda salir a ofrecer todos los pormenores de su situación actual.