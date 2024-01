Galilea Montijo busca convertirse en mamá por segunda ocasión, este es el método que usaría

La famosa conductora del "programa Hoy", Galilea Montijo se robó todos los reflectores en la industria del entretenimiento después de abrir su corazón para revelar que uno de sus planes para este 2024 es convertirse en mamá por segunda ocasión a sus 50 años.

Gracias al trabajo que ha realizado durante tantos años en el matutino de San Ángel y ahora como parte del talento de "Netas Divinas", la conductora se ha consolidado como una de las grandes figuras de la farándula, por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

En una de las recientes transmisiones del programa "Netas Divinas", Galilea Montijo fue cuestionada sobre sus planes para los siguientes meses de este 2024. La destacada presentadora de televisión sorprendió a los televidentes y a sus compañeras con sus declaraciones.

Verdaderamente conmovida la conductora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" dijo que el 2023 fue un año bastante doloroso a nivel personal. Además recordó que en su carrera profesional tuvo un importante éxito con su colaboración en distintos proyectos.

Al hablar sobre sus planes para este 2024, Galilea Montijo sorprendió a todos al decir que uno de sus deseos es convertirse en mamá por segunda ocasión. La presentadora dijo que espera ser mamá de una niña, pues no se quiere quedar con las ganas.

"Me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, pero estoy buscando una opción, no me quiero quedar con las ganas de una niña", detalló.