Selena Gómez confiesa que Kylie Jenner le negó una foto con Timothée Chalamet; reacción de Taylor Swift se hace viral

Llegaron los Globos de Oro, el premio que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y la televisión, misma que año con año reúne a las mejores estrellas de todo el mundo, y lo que muchos podrían llegar a considerar la antesala de los Premios Oscar, sin duda, un lugar soñado.

Por lo anterior, todos sacan sus mejores atuendos del closet, se mandan a hacer el suyo o permiten que alguna reconocida marca les regale un par de modelos para hacerles promoción, lo mismo con el maquillaje, el peinado, los zapatos, hasta los accesorios; es una noche en que todos llegan con la esperanza de ganarlo todo, de trascender, convertirse en leyenda.

Se encontraron las amigas en la ceremonia. Crédito: Twitter / @goldenglobes

Selena Gomez vive el momento más incómodo de la noche a manos de Kylie Jenner

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para los y las invitadas, pues hubo quienes vivieron momentos de tensión, incluso episodios incómodos que les llegaron a arruinar la noche. La protagonista de uno de estos capítulos es ni más ni menos que la cantante, actriz y modelo Selena Gomez.

Tanto repercutió en su corazón y en su autoestima que tuvo que ir corriendo a contárselo a sus amigas, para que fueran ellas quienes le dieran unos apapachos y el mal trago quedara atrás. Pero en ese momento, un par de cámaras apuntaron a su interacción y nos enteramos de todo.

Timothée Chalamet se cotizó en la gala y no se tomó fotos con otros artistas. Crédito: Twitter / @GoldenGlobes

Kylie jenner le rechaza una foto a Selena Gomez con su novio, Timothée Chalamet

En un momento de la noche, Selena Gomez fue hasta la mesa de Taylor Swift y le contó todo el chismecito. Le dijo, de acuerdo con los expertos en leer labios, que le pidió una foto a Timothée Chalamet, pero quien se la negó no fue su staff ni el propio artista, fue su novia Kylie Jenner, de la familia Kardashian.

La reacción de Taylor fue bárbara, abrió los ojos lo más grande que pudo y su mentón se fue para abajo, no podía creer lo que estaba escuchando. Cotizarse así con artistas que están al mismo nivel, pues todos ahí gozan de reconocimiento público, y que todos se enteren del chismecito, podría salirle muy caro a la estrella de "Call Me by Your Name".

En la mesa también estaba Keleigh Teller, modelo internacional, quien no tuvo más opción que preguntar el nombre de Timothée casi gritando para que todos en los asientos de los lados pudieran enterarse, una jugada arriesgada, pero resulto bastante divertida ante los ojos de los fans.