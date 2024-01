Sugey Ábrego confiesa que fue acosada por hombres del crimen organizado

Usualmente Sugey Ábrego encabeza los titulares de distintos medios de comunicación gracias a sus arriesgados looks y a su arrolladora belleza, sin embargo, en las últimas horas “La Reina del VIP” llamó la atención debido a que dio a conocer que vivió momentos de terror debido a un grupo de hombres pertenecientes al crimen organizado pues sufrió un fuerte acoso que la hizo sentir mucho miedo.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos “De Primera Mano” donde Sugey Ábrego señaló que el pasado fin de semana ofreció una serie de presentaciones de su obra de teatro en Cuautla, Morelos, y aunque todo salió bien hubo mucha tensión debido a que tres sujetos se quedaron a las dos funciones y señaló que era evidente que pertenecían a un grupo criminal, por lo que en cuanto se bajó del escenario la subieron a una camioneta para regresarla a la Ciudad de México lo más pronto posible y así resguardarla.

“Cómo le dices que no a una persona que tiene el poder de disparar un arma, no justifico, pero tampoco entiendo esta disyuntiva, ¿por qué lo menciono? Porque tuvimos función en Cuautla, no nos quedamos a dormir porque en la primera función a la segunda hubo una persona rara, en la segunda hubo tres hombres que evidentemente pertenecían a… no era un público cualquiera, entonces me subieron a la camioneta de la producción, yo me vine maquillada y mi asistente se fue por mis maletas al hotel, pero sigue pasando”, comentó indignada Sugey Ábrego.

Sugey Ábrego confiesa que sintió miedo tras ser perseguida por hombres del crimen organizado

En otro momento, la creadora de contenido señaló que pese a que salió a toda velocidad del teatro de Cuautla donde se presentó, los sujetos en cuestión la persiguieron hasta la Ciudad de México donde afortunadamente la actriz veracruzana y sus acompañantes solicitaron la ayuda de la policía y afortunadamente todo quedó en un susto y una advertencia.

Sugey Ábrego tuvo que abandonar el teatro en cuanto se bajó del escenario para evitar una situación de peligro. Foto: IG: sugeyabregotv

“Había un coche esperándome afuera del teatro, sabía a qué hora terminaba, yo salía por la parte de atrás y tuve que tomar otras medidas y el último domingo eran cuatro sujetos persiguiéndome entonces yo tuve que orillarme ahí en División del Norte con Blindaje BJ y me asistieron en ese momento, entonces hay muchas cosas que de repente no compartimos por seguridad, pero en un teatro la gente sabe a qué hora y por dónde sales”, señaló la también exchica del clima.

Para finaliza, Sugey Ábrego admitió que sintió miedo ante esta desafortunada situación, además señaló que doblar su seguridad no podría evitar que sigan ocurriendo estas situaciones, pero cree que el cambiar sus rutinas sí lo hará, por lo que será esta medida en la que ponga énfasis.

Sugey Ábrego admitió que sintió miedo tras ser perseguida por estos sujetos. Foto: IG: sugeyabregotv

“Claro que da miedo, yo venía de Cuautla y no dormí en la camioneta, venía viendo que no checara nadie, veníamos muy rápido y vienes tenso, son momentos de tensión y aunque dobles la seguridad siempre hay maneras de, entonces siempre hay que estar cambiando las rutinas”, concluyó.