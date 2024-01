Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen una discusión frente a sus fans, así fue el momento

Para nadie es un secreto que el noviazgo protagonizado por la guapa actriz, Angelique Boyer y el galán de telenovelas, Sebastián Rulli se ha consolidado como uno de los favoritos en el mundo de la farándula, por lo que todo lo relacionado con ellos da bastante de qué hablar.

Fue precisamente esto lo que sucedió durante los primeros días de este 2024 después de que la pareja subiera una historia en Instagram demostrando que no siempre están de acuerdo en todo, pues tuvieron un ligero altercado que no pasó desapercibido para nadie.

Hace unos días te informamos que Angelique Boyer y Sebastián Rulli, una de las parejas más estables en la industria de la farándula, celebraron las fiestas de Fin de Año en Argentina. La protagonista de la telenovela "Teresa" subió una historia en Instagram detallando que quería pasar muchos años junto a su actual novio.

A unos minutos de protagonizar el romántico momento, los protagonistas de la telenovela "Teresa" subieron una historia en la que les desearon un feliz 2024 a sus millones de seguidores. Sin embargo, la situación se salió de control después de que el actor enviara un mensaje a sus seguidores.

Resulta que Sebastián Rulli, uno de los actores más famosos en México, les envió un saludo a todos sus fans y les preguntó cómo estaban. Fue en ese momento cuando su pareja, Angelique Boyer le dijo que no le iban a contestar pues no estaba haciendo una transmisión en vivo.

"No te van a contestar, no es un en vivo", dijo la actriz.

Ante esta situación el protagonista de "Rubí" dijo que por esa situación no le gustaban esas transmisiones, por lo que le pidió a la actriz que no hiciera ese tipo de contenido en sus redes sociales. Tras su ligera discusión ambos demostraron que están más enamorados que nunca.

"Te digo que no me gustan. No me hagas un en vivo por favor", confesó el actor.