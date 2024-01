La Divaza se enfrenta a Alfredo Adame para defender a Wendy Guevara y Lupillo Rivera se mete

Alfredo Adame no se ha salvado de los enfrentamientos en La Casa de los Famosos 4, pues constantemente tiene peleas con sus compañeros. Esta vez tuvo una fuerte discusión con "La Divaza", pues el influencer salió en defensa de Wendy Guevara a quien el actor a criticado, sin embargo, durante este intercambio de palabras otro que se metió fue Lupillo Rivera.

Antes de entrar al reality show de Telemundo, Adame hizo comentarios en contra de Wendy Guevara debido a que ella contestó a sus ataques. El polémico conductor fue tachado de transfóbico por los usuarios de redes sociales, ya que se refirió a la integrante de "Las Perdidas" como un varón, cuando ella es una mujer trans.

La Divaza defiende a Wendy Guevara de Alfredo Adame

Estos comentarios fueron tema de conversación en La Casa de los Famosos 4, pues Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nombre real del influencer, salió en defensa de Wendy, quien ganó el mismo reality pero en su primer versión en México. “Yo creo que por más que te caiga mal una persona no debes hablar mal de su identidad”, mencionó al enfrentarse al actor de telenovelas.

Como era de esperarse, la celebridad, de 65 años, explicó la situación e indicó que la primera en faltarle al respeto fue la creadora de contenido. “Es que a mí ni me caía bien ni me caía mal, yo no la ataqué y ella me atacó… ni la ofendí, ni la quise humillar ni nada”, dijo Adame, quien además insistió que la integrante de "Las Perdidas" no está preparada para ofrecerle un show al público.

La Divaza comentó a Alfredo Adame que no debe de hablar de la identidad de Wendy Guevara X @rlcardoalberto

Lupillo Rivera se mete en la discusión de Alfredo Adame y La Divaza

En el momento de la discusión, Lupillo Rivera se encontraba escuchando los comentarios de cada uno de sus compañeros, por lo que se entrometió diciendo que: “yo creo que La Divanza se refiere a que no te debes de meter en pedos de once varas… para qué comentar antes de tiempo”, soltando una risa, al darse cuenta que él también estaba comentando sobre un tema que desconocía.