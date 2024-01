Majo Aguilar defiende a su prima Ángela por afirmar que es 25% argentina: “Fue un comentario desatinado”

La popularidad de Ángela Aguilar sufrió un fuerte golpe tras una publicación que hizo en su cuenta de Instagram en la que afirma ser 25 por ciento argentina, desde entonces las críticas en su contra no se han detenido y en esta ocasión fue su prima Majo quien salió en su defensa y en la de su famoso tío, quien recientemente explotó contra una fanática supuestamente bajo los efectos del alcohol.

Majo Aguilar defiende a su prima de las críticas

En un encuentro con los medios retomado por una reportera para su canal de YouTube “La Cueva de Patty”, la cantante se mostró molesta ante las interrogantes sobre el escándalo que enfrenta la dinastía Aguilar desde hace un año cuando Ángela afirmó en redes sociales sentirse orgullosa de ser 25 por ciento argentina tras el triunfo de la selección Albiceleste en la Copa del Mundo de 2022.

Majo Aguilar defiende a su prima Ángela Aguilar. Foto: IG @majo__aguilar

“La neta creo que ya le están buscando mucho también ustedes, chicos. Que si le rascan demasiado, no quiero hablar por ellos, pero sí, siempre he dicho que pura buena onda (…) Saben qué, es muy difícil porque se sigue con ese tema, yo estoy por mi cuenta y con mis cosas. Ellos son muy mexicanos, quizá fue un comentario que ella hizo desatinado, pero yo lo que he visto es todo el amor que le tienen a nuestro país y no sé cuándo se vaya a soltar ese tema”, dijo.

Defiende a su tío tras explotar contra una fan

El intérprete de “Perdóname” también fue blanco de controversia luego de que explotara contra una fanática en plena transmisión en vivo para defender a su hija, pues no negó estar bajo los efectos del alcohol. Al respecto, Majo Aguilar se limitó a defender a su tío destacando el gran cariño que tiene por México.

“A mí manera, cada quien actúa como le nace de las entrañas. De verdad creo que es un tema que ya se ha dicho tanto, y eso que no me ha tocado a mí, pero es una persona que de verdad ama a nuestro país. No sé si sean las maneras adecuadas, pero sí entiendo que pueda estar harto”, finalizó.