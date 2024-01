La Casa de los Famosos 4: ¿Quién será el primer eliminado?

Este lunes 29 de enero conoceremos al primer eliminado de La Casa de los Famosos Telemundo. A una semana de que arrancara el famoso reality, es momento de despedir a una de estas personalidades que por votación del público y de sus compañeros decidieron que no los querían más dentro de la residencia donde habitarán las estrellas por 16 semanas más.

El pasado martes se estrenó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, la cual está integrada por 23 participantes entre actores, cantantes e influencers. Y en solo unos días el público ya empezó a escoger a sus favoritos y hoy se definirá quién ya no quieren que continúe en el programa y se pierda la posibilidad de ganar 200 mil dólares.

Ellos son todos los integrantes de La Casa de los Famosos de Telemundo | Foto: Instagram @lacasadelosfamosostlmd

¿Quién será el próximo eliminado de La Casa de los Famosos?

Los habitantes de La Casa de los famosos eligieron a seis personalidades para pasar al club de los nominados, se trata de: Alfredo Adame, Thalí, Christian Estrada, Clovis Nienoow, Rodrigo Romeh Carlos Gómez, quien fue salvado por el líder de la casa Guty Carrera, asegurando que fue por estrategia.

De acuerdo a los posicionamientos de sus compañeros para elegir al primer eliminado, uno de ellos es el que destaca para ser el primer expulsado y se trata del exnovio de Frida Sofía, Christian Estrada.

Christian Estrada: 6 posicionamientos

Clovis Nienow: 5 posicionamientos

Alfredo Adame: 4 posicionamientos

Thalí García: 3 posicionamientos

Rodrigo Romeh: 0 posicionamientos

Christian Estrada ha estado envuelto en una fuerte polémica tras sus declaraciones por su paternidad y exparejas | Foto: Instagram @lacasadelosfamosostlmd

¿Dónde ver la gala de eliminación?

Si no te quieres perder ningún detalle de la gala de eliminación de esta noche, la podrás ver en vivo a través de Telemundo si vives en Estados Unidos o por la app de Telemundo para iOS y Android, así como a través de Roku, Fire TV, Apple TV, Samsung TV, XBox a las 7 p.m., horario de Estados Unidos, recuerda que en México es una hora menos.

Hoy es el último día para votar. Esta noche se conocerá al primer eliminado del reality | Foto: Instagram @lacasadelosfamosostlmd

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos?

Para votar y salvar a tu artista favorito, debes acceder con un identificador único válido en tu localidad (VPN) a través del sitio web de Telemundo en Telemundo.com/LaCasaDeLosFamosos .Considera que si no cuentas con un VPN no podrás emitir tu voto si no vives dentro del territorio de Estados Unidos y Puerto Rico.