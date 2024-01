La Casa de los Famosos: Héctor Sandarti revela el motivo por el que no fue conductor de la nueva temporada

Héctor Sandarti se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video a través de su perfil oficial de Instagram en el que confesó el motivo por el que no fue considerado para conducir la cuarta temporada de "La Casa de los Famosos" de Telemundo, por lo que las palabras del presentador de origen guatemalteco sorprendieron a todos los seguidores del exitoso reality show, el cual, aseguran, ya no es el mismo sin su simpatía y carisma.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Héctor Sandarti difundió el video en cuestión, en el cual, señaló que tras el estreno de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” recibió cientos de mensajes de sus fans, quienes lo cuestionaron por el motivo de su ausencia y el también actor señaló que no fue su decisión el haber salido del programa, por lo que, aunque no lo dijo de manera explícita, señaló a la producción del reality por no haberlo tomado en cuenta, aunque no ahondó en los motivos.

Sigue leyendo:

VIDEO: Alfredo Adame causa gran alboroto al besar con pasión en la boca a "La Divaza" | La Casa de los Famosos 4

Christian Estrada sufre descuido en La Casa de los Famosos y enloquece la red

“Hola, no planeaba hacer este video, pero decidí hacerlo porque realmente me siento conmovido y muy agradecido por la cantidad de mensajes y comentarios que recibí ayer por parte de ustedes a raíz del inicio de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” en Estados Unidos, yo no había querido pronunciarme a raíz de mi salida, pero bueno me hicieron una entrevista donde dije que la decisión no había sido mía y lo sostengo, la decisión no fue mía, pero lo importante es todo el cariño que recibí ayer”, comenzó su video Héctor Sandarti.

Héctor Sandarti no fue requerido para la cuarta temporada de LCDLF. Foto: IG: hectorsandarti

Para finalizar, Héctor Sandarti dejó ver que le hubiera encantado ser parte de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” debido a que le tomó mucho cariño a este proyecto, al cual, también le desea mucho éxito pues así lo expresó, además, mencionó que muy pronto estará de regreso en la pantalla chica, sin embargo, no quiso ofrecer más detalles al respecto y destacó nuevamente el cariño del público.

Héctor Sandarti estuvo al frente de LCDLF por tres temporadas. Foto: IG: hectorsandarti

“Es un show que amo, que amé, que disfruté muchísimo hacer esas tres temporadas con un equipo de gente increíble, ya me comuniqué con Jimena (Gallego) y con todos mis productores para desearles el mejor de los éxitos en esta cuarta temporada, porque hay gente valiosísima detrás de este proyecto a quienes voy a estar eternamente agradecidos, pero bueno, lo importante es que me siento agradecido con cada uno de ustedes por los mensajes que me enviaron, espero pronto poderlos ver, ya se están cocinando algunas cosas que… pero de eso hablaremos después”, finalizó Héctor Sandarti.

¿Quién es el nuevo conductor de “La Casa de los Famosos”?

El lugar que quedó vacante tras la polémica salida de Héctor Sandarti de “La Casa de los Famosos” de Telemundo fue ocupado por Nacho Lozano, periodista, locutor y escritor mexicano que cuenta con una vasta experiencia en medios y si bien su trabajo es impecable lo cierto es que tendrá que ganarse al público del referido reality show pues todavía resulta extraño verlo al frente del exitoso programa de Telemundo.