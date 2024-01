Anuel AA, ex de “Yailin La Más Viral”, anuncia que debutará como actor en Hollywood

En medio del escándalo que atraviesa su exesposa, Yailin “La Más Viral”, el cantante Anuel AA reveló en redes sociales detalles de sus proyectos para 2024 y entre éstos destaca que debutará como actor en Hollywood. El puertorriqueño dejó ver que no abandonará la industria de la música, pero lo que al mismo tiempo se lanzará como modelo y diseñador.

Anuel AA debutará en Hollywood

El intérprete de “La Jeepeta” celebra su éxito profesional en medio de la polémica que rodea a su exesposa, Yailin “La Más Viral”, por las acusaciones de violencia tanto en su contra como en la de su pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine, que recientemente fue arrestado en República Dominicana ante la denuncia presentada por la mamá de la trapera en la que señala que también fue agredida.

“Dios me está bendiciendo y dándome mucho más de lo que yo me merezco. Yo trapero, canto reguetón, rapeo, modelo… Soy un diseñador empezando en la industria de fashion y este año debuto actuando en Hollywood como siempre lo soñé, más que cantar. No paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aún no ha salido mi nuevo álbum”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Arremete contra su exmánager

Auel AA también se lanzó contra su exmánager, Fabrian Eli Carrión, con quien en 2022 comenzó una intensa batalla legal ante la demanda que presentó este último en contra del cantante argumentando que fue “despedido unilateralmente”. Además, indicó le debía millones por pago de honorarios.

“Ahora en febrero y marzo va a salir una ola de canciones y remix nuevos más el álbum “Inundando la calle”, pero lo mejor es todo lo que está pasando con mi carrera aparte de la música. Todo el mundo pensaba que se me había jodido la carrera cuando me separé de Fabrian y eso fue lo mejor que me pasó en mi vida. Tengo un equipo demasiado hijo de p***. No subestimen a nadie en la vida y en especial en la industria de la música”, añadió.