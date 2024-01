Reportan la muerte Erika Robledo, actriz de doblaje mexicana, a los 48 años, dio voz a "La Sirenita" y "Heidi"

A través de las redes sociales dieron a conocer el fallecimiento de la actriz de doblaje mexicana Erika Robledo, quien inició en el mundo de las series, películas y caricaturas desde los años 80. Entre los más famosos personajes que realizó están las versiones recientes de "La Sirenita" y "Heidi".

Robledo es parte de una familia de gran tradición dentro del mundo del doblaje. Fue hija de la también fallecida actriz Guadalupe Romero, así como hermana de Rocío Robledo, ambas importantísimas dentro del industria mexicana que prestaron su voz a grandes personajes. Además, transmitió esta pasión a su hijo, Álex Araujo.

Durante los últimos meses estuvo desconectada de las redes sociales, y una de sus últimas publicaciones en redes indicaron que estaba bien, solamente tomándose "un respiro de esta vida loca y tratando de juntar las piezas rotas". Lo anterior porque había enfrentado problemas de salud. Hasta el momento, no se han dado más detalles de su muerte.

Entre los personajes más importantes de su carrera destacan los siguientes:

Se sumaron a los mensajes para la familia, amigos y conocidos páginas como ALDA Awards, DMX Fans, Sí al doblaje mexicano, Anime manga y TV, WDN ES World Dubbing News, Desdoblando al doblaje, Detective Conan Latam, Max Taylor, LR Gang Productions, Infoanime News, entre otras.

A través de Facebook hizo una publicación el día 18 de enero de 2024, donde aseguró que estaba pasando por una mala racha de salud, pero estaba trabajando para que recuperar su chispa, siempre motivada por el gran motor que eran sus hijos, quienes han estado con ella en todo momento.

"Incluso en la cama, hay días buenos en los que me siento más fuerte y me peino y maquillo solo para mí y mis hijos; me levanta el ánimo y me fortalece para seguir luchando para recuperar mi salud y mi chispa. Esta imagen¡ Es lo que le digo a lo que me deprime porque soy mucho más fuerte y tenaz que la munición de mi sistema inmunológico!", escribió.