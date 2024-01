Muere Paco Morán “El Kachawao”, querido conductor de la Ke-Buena; así lo despiden en redes

La industria de la música se encuentra de luto, pues hoy se dio a conocer el sensible fallecimiento de Paco Morán, de 65 años, también conocido como “El Kachawao”, quien por años se convirtió en un querido conductor de la estación de radio la Ke-Buena. Además de la compañía que representó para millones de personas, su pérdida se hizo más grande, ya que también se le recuerda por ser uno de los pioneros de la salsa en la radio en México.

Fueron los grupos de salsa y sonideros quienes dieron a conocer la triste noticia y muy difícil de creer, pero las redes se despidieron del también llamado "Pakiki Morán" una vez que la Ke-Buena hizo oficial su muerte. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la estación de radio se despidió de su conductor, colega y amigo a quien le pidieron que vuele alto.

Tras la noticia, sus fans lloran su muerte. (Foto: X @kebuenaoficial)

"¡LAKEBUENA ESTÁ DE LUTO! Este sábado 27 de enero tenemos que anunciar con tristeza el fallecimiento de nuestro gran amigo y locutor Francisco Morán Lemus, también conocido como Pakiki, "El Kachawoa", escribieron en un tuit.

¿De qué murió Paco Morán “El Kachawao”?

Además de la Ke-Buena, La RakonaTV (página oficial donde trabajó el conductor) dio a conocer la muerte del colaborador de Radiópolis; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de muerte. A pesar de ello, se le recordó con cariño y además, se le agradeció por las innumerables sonrisas que le dejó a millones de personas.

"Su sonrisa iluminaba nuestras vidas, y su amistad fue un regalo inigualable. Pakito Moran tocó nuestros corazones de maneras que son difíciles de expresar con palabras. En estos momentos difíciles, queremos recordar la alegría que trajo a nuestras vidas y celebrar la persona increíble que fue. Su legado perdurará en las historias compartidas, en las risas compartidas y en los recuerdos que atesoraremos para siempre", se lee en una publicación de Facebook.

Así confirmaron la triste noticia. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién era Pakiki, "El Kachawoa”?

Francisco Morán Lemus fue un conductor de radio mexicano que por años estuvo colaborando con La Ke-Buena. Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre su vida privada, se sabe que tenía 65 años, pues nació en 1959 y falleció este 2024. Además de su pasión por la locución, "El Kachawoa” es recordado como uno de los pioneros en llevar la salsa a la radio mexicana.

Por supuesto, al tomar los micrófonos también se ganó el cariño del público, quien lo despide este sábado, pues su característico humor y diversión al contar las cosas le mereció el respeto de los escuchas.

Su público lo despide en redes. (Foto: FB LA RAKONATV)

¿Por qué Paco Morán “El Kachawao” se fue de la Ke-Buena?

Si bien, Morán dedicó su vida a la radio y a la música, el 19 de octubre de 2019 dio a conocer que se despedía de su casa en la Ke-Buena, esto como parte del cierre de un ciclo más en la vida. A través de un video difundido en Facebook se escucha "El Kachawao" explicar:

"Todo principio tiene un fin, todo ciclo inicia y termina. Ha llegado el momento de decirle a La Ke Buena 940 am que yo quiero, que yo he amado tanto siempre... Desde muy chavito yo venía a esta frecuencia y me ha tocado ser parte de ella, de esta familia, de la familia Televisa Radio. la familia Radiópolis, ustedes mi familia para mí. Ha llegado el momento de decirles hasta pronto, hasta luego Kachawao", dijo.