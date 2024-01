La productora Bertha Navarro apuesta por óperas primas de cineastas mexicanos

En 50 años de carrera, Bertha Navarro ha producido las óperas primas de varios cineastas mexicanos, sabe que en el país hay talento y los nuevos directores son la clave para mantener la industria nacional fuerte.

Navarro entró a este mundo en los 70, su primer proyecto como productora fue Reed, México insurgente, el largometraje debut del mexicano Paul Leduc; le siguieron varios cortos y filmes, pero fue en los 90 cuando apostó por otro gran talento: Guillermo del Toro, al producir Chronos, y aunque ha seguido colaborando con el tapatío, este proyecto fue clave en la carrera del cineasta.

“Me mantengo en contacto con todos los que he apoyado, pero con Guillermo hay una relación en particular, dice que soy su madre cinematográfica, entonces me tiene mucho cariño y él apoya también varios de mis proyectos”, mencionó la productora.