En riesgo la relación de Gerard Piqué con Clara Chía, repite los errores que cometió con Shakira

Desde que se reveló la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira hace poco más de un año, la relación del exfutbolista con Clara Chía se mantiene en medio de la polémica y esta vez enfrentarían una fuerte crisis debido al rechazo de ambas familias. Es tal el impacto que esto ha tenido en su noviazgo que la joven catalana, de 24 años, habría tomado la decisión de suspender sus planes de boda y de convertirse en madre con el también empresario, de 36 años.

¿Relación de Gerard Piqué en crisis?

Recientemente Piqué fue captado en Arabia Saudita por la supernova de España realizada en el estadio Al-Awwal Park de Riad, lo que llamó la atención fue la ausencia de Clara Chía debido a que se mantienen juntos en la mayoría de sus viajes. Esto intensificó los rumores de problemas en su relación provocados por los roces que existen entre ellos con los padres de ambos.

De acuerdo con El Nacional Cataluña, pese a lo que se mostró en un inicio, los padres de Gerard Piqué no están de acuerdo con el noviazgo de su hijo debido a la diferencia de edad que existe entre ellos y lo que esto implicó en su relación anterior con Shakira, con quien también tuvieron conflictos. Por este motivo, fuentes cercanas a la pareja revelaron que Clara Chía habría considerado hacer una pausa a sus planes de boda y de convertirse en madre con el empresario.

Padres de Clara Chía no quieren a Piqué

Esto se suma a lo ocurrido en octubre pasado, cuando el paparazzi Jordi Martín reveló que los padres de Clara Chía también cambiaron de opinión en la relación de su hija debido a la polémica que se generó. Además, indicaron que la supuesta “arrogancia” de Piqué habría generado aún más conflictos en a familia de su pareja llevándolos a tomar la decisión de no recibirlo más en su hogar.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papas no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía (…) Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, dijo el paparazzi.