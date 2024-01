Reaparece María Victoria a sus 96 años, así luce actualmente la bella actriz del Cine de Oro

Durante las últimas horas el nombre de María Victoria acaparó los titulares de distintos medios de comunicación y encabezó las principales listas de tendencias en plataformas digitales debido a que la reconocida actriz de la llamada “Época de Oro del Cine Mexicano” reapareció luego de diez años en el retiro y lo que llamó poderosamente la atención de sus fans es el excelente estado físico en el que se encuentra la también cantante conocida como “La Sirena de México”, quien actualmente tiene 96 años de edad.

La reaparición pública de María Victoria ocurrió en una ceremonia privada en la que Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, le entregó el premio conocido como “Las Alas de Cuauhtémoc”, condecoración que le otorgaron a la emblemática actriz por su impecable y destacara trayectoria artística, la cual, inició a principios de la década de 1940.

En las imágenes difundidas a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía Cuauhtémoc se pudo ver aparentemente dicha ceremonia se realizó en la casa de la actriz, pues se pudo ver que en el salón donde estaban había decenas de reconocimientos, posters y otros objetos de distintas etapas de su carrera, además, se pudo apreciar con claridad que se encuentra fuerte y sana considerando que tiene 96 años de edad.

Por otra parte, se pudo ver que María Victoria se sigue preocupando por su apariencia pues para esta ocasión lució un elegante conjunto sastre en color morado, además, lució perfectamente maquillada y peinada para dejar en claro que su belleza no tiene fecha de caducidad. Cabe mencionar que, debido a su edad, se pudo ver que la actriz de “La criada bien criada” habla con cierta lentitud, no obstante, muestra una gran lucidez y aunque no apareció en el video, se pudo apreciar que sostuvo una charla con Sandra Cuevas.

Asi luce María Victoria a sus 96 años de edad. Foto: IG: alccuauhtemocmx

Cabe señalar que, desde su retiro en 2013, María Victoria ha disminuido sus apariciones públicas, sin embargo, ha participado en distintos eventos especiales y en homenajes por su destacada trayectoria, no obstante, pese a que se encuentra alejada de las cámaras su figura sigue vigente pues es considerada como una de las máximas leyendas vivas del ambiente artístico.

Así fue la brillante carrera de María Victoria

María Victoria Gutiérrez Cervantes es originaria de Guadalajara, Jalisco donde nació el 26 de febrero de 1927 y según sus propias palabras desde siempre sintió atracción por las artes escénicas, por lo que cuando tenía alrededor de 15 años comenzó a trabajar en las llamadas carpas artísticas donde demostró todo su potencial y desde entonces no paró de trabajar.

María Victoria llegó a ser considerada como la mujer más bella de la farándula en México. Foto: Mediateca INAH

La carrera de María Victoria despuntó gracias a su faceta como cantante, sin embargo, a principios de la década de 1940 dio el salto a la pantalla grande donde explotó su talento dentro de la actuación y desde entonces comenzó a combinar ambas facetas, además, en cuanto inició el auge de la televisión también logró dar el salto a la pantalla chica.

Durante su juventud, María Victoria fue conocida como “La Sirena de México” o “La Sirena que canta”, motes que se ganó gracias a su arrolladora belleza, por lo que llegó a ser una de las mujeres más cotizadas de la farándula, sin embargo, quien logró conquistarla fue el locutor y cantante Rubén Zepeda Novelo, con quien procreó a sus tres hijos.

María Victoria se retiró de los reflectores en 2013. Foto: Cuartoscuro

La talentosa actriz se retiró en 2013 y en al menos un par de ocasiones intentó regresar del retiro para participar en distintos proyectos que, desafortunadamente fueron cancelados, no obstante, actualmente ya no piensa volver al ambiente artístico pues debido a su edad sus familiares cercanos han optado por privilegiar su salud, por lo que ya casi no sale de su casa.