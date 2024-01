Pedro Sola asegura que Mara Patricia Castañeda no le cae bien y esta es la fuerte razón

Una de las figuras más polémicas de la televisión mexicana, es sin duda alguna Pedro Sola, quien ganó popularidad gracias a que es uno de los conductores principales de la emisión de espectáculos Ventaneando desde hace más de 2 décadas.

Recientemente “El Tío Pedrito” como también es conocido, confesó que no le cae bien la periodista Mara Patricia Castañeda, y las razones tienen que ver con su amigo y compañero Daniel Bisogno, así lo compartió el propio Sola en una entrevista.

Sigue Leyendo:

Mara Patricia Castañeda se viste de luto y despide a un ser querido: “tu amor y recuerdos vivirán”

El conductor de Ventaneando no se quedó callado.

Foto: IG @tiopedritosola

Fue durante su participación en el podcast “De lo que UNO se entera” en donde Pedrito Sola habló sobre su trabajo y algunas experiencias tanto buenas como malas con celebridades con las que han trabajado o entrevistado.

Fue entonces que Pedrito Sola reveló que rechazó a Mara Patricia Castañeda, quien no solo es una experimentada y afamada periodista, sino que es prima de su jefa y amiga Pati Chapoy, sin embargo, el conductor de Ventaneando tuvo la osadía de decirle a Castañeda que le caía mal.

“Hay una conductora que no conozco en persona es una periodista muy importante en Televisa, de repente: ‘Ay Pedrito quiere que vayas a su programa’, no pues ahorita no puedo, dando largas, a la tercera le dije: ‘mire dígale por favor que no me cae bien y no me gusta su programa’ y no voy a ir”, comenzó a decir El tío Pedrito