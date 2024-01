Ninel Conde no se casó y disfruta su soltería con impactante sesión

A mediados del pasado mes de noviembre trascendió que Ninel Conde había llegado al altar con un misterioso y millonario galán, sin embargo, recientemente dicha información fue desmentida por el diseñador, Gustavo Matta, uno de los amigos más cercanos de “El Bombón Asesino”, además, el reconocido modisto sorprendió al revelar nuevos detalles sobre la vida sentimental de la actriz, quien, por su parte, presumió su soltería con una impactante sesión de fotos con la que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores.

Fue la tarde del miércoles 17 de enero cuando en el programa de espectáculos llamado “De Primera Mano” se dio a conocer una entrevista en la que Gustavo Matta desmintió la supuesta boda de su amiga, sin embargo, señaló que la entrañable “Alma Rey” sí está enamorada, aunque no quiso ofrecer más detalles sobre el romance de la actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino”.

“No se casó, yo hablé con ella y no se casó, me dijo que sí se casaba obviamente lo iba a hacer (su vestido) pero no, no se casó, pero sí está enamorada, está feliz ya no quiere salir de Miami y solamente hace cosas que no le causen cansancio” fueron las palabras de Gustavo Matta sobre Ninel Conde.

Ninel Conde presume su soltería con impactante sesión

De manera paralela a las declaraciones de Gustavo Matta, Ninel Conde realizó una publicación en Instagram con la que provocó cientos de suspiros entre sus fans pues resulta que “El Bombón Asesino” presumió su soltería difundiendo un par de fotografías de una impactante sesión de fotos, la cual, señaló, está disponible de forma íntegra en la afamada página azul, donde vende contenido exclusivo para sus admiradores más fieles.

Ninel Conde figura como una de las solteras más cotizadas de la farándula. Foto: IG: ninelconde

Para esta sesión de fofos, Ninel Conde posó usando lencería en color negro, además, estaba usando un par de calcetas largas también en tono oscuro y para darle un toque de sensualidad a su imagen apareció leyendo un libro y utilizando anteojos, con los cuales jugueteó para provocar suspiros entre sus miles de seguidores.

“Buenas mis amores, ¡feliz noche! ¿Cómo va ese ombligo de semana? Vamos a ver si lo mejoramos. ¡Hazle click en el enlace de mi bio y suscríbete para ver contenido exclusivo!”, fue el texto que escribió Ninel Conde para acompañar la referida publicación, la cual, causó un gran revuelo entre los más de seis millones de seguidores que ostenta en la plataforma perteneciente a Meta.

Ninel Conde provocó más de un suspiro con estas postales. Foto: IG. ninelconde

Tal y como lo esperaba Ninel Conde, sus postales lograron acumular miles de likes, además, como ya es costumbre en cada publicación que realiza, la caja de comentarios se llenó con decenas de halagos realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula, con los cuales, “El Bombón Asesino” pudo reafirmarse como una de las solteras más cotizadas de la farándula.