Celia Lora revela el motivo por el que se tatuó la firma de José Eduardo Derbez: "significa mucho para mí"

Durante las últimas horas el nombre de Celia Lora ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que la modelo e influencer dio a conocer que se tatuó en uno de sus brazos la firma de José Eduardo Derbez, lo cual, por obvias razones sorprendió a más de uno, sin embargo, la hija de Alex Lora se encargó de explicar el motivo por el que decidió plasmar en su piel la rúbrica del hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Esta sorpresiva revelación de Celia Lora ocurrió durante un encuentro que la exparticipante de Acapulco Shore sostuvo con la prensa durante su participación en la Alfombra Roja de “El Roomie”, la nueva película en la que participa José Eduardo Derbez y fue aquí donde señaló que el hijo de Victoria Ruffo es una persona muy importante en su vida y para probarlo presumió que se tatuó la firma del conductor en la muñeca de su brazo derecho.

Durante la charla que Celia Lora sostuvo con distintos medios de comunicación señaló que el motivo por el que había asistido a dicho evento era para ver a José Eduardo Derbez pues señaló que es su mejor amigo y que lo tiene en muy alta estima, prueba de ello es que hace poco decidió tatuarse su firma, lo cual, sorprendió a más de uno.

Celia Lora considera como un hermano a José Eduardo Derbez. Foto: IG: celi_lora

“Vengo a apoyar a mi mejor amigo, a mi adoración, José Eduardo es mi carnal, aquí me tatué hace poquito su firma cuando le escribí pensó que era una broma, pero resultó que no y ya me la hice, lo quiero mucho, estoy muy orgullosa de él porque trabaja todo el tiempo entonces yo tengo que venir a cosas así porque si no, no lo veo”, comenzó Celia Lora.

En otro momento de la entrevista, Celia Lora señaló que ha logrado entablar una amistad más que cercana con José Eduardo Derbez debido a que ambos provienen de familias famosas y de alguna manera comprenden cómo es que funciona ese mundo, contrario a otras personas que solo se le acercan con la intención de “colgarse” de su popularidad y hasta la de su papá, Alex Lora, quien sin lugar a dudas es una auténtica leyenda viviente del Rock & Roll mexicano.

Celia Lora señaló que el hecho de provenir de familias famosas fue clave para su buena relación con José Eduardo Derbez. Foto: IG. celi_lora

“Por eso es mi mejor amigo, José Eduardo, porque nos entendemos, o sea, cuando naces en una onda que es la fama desde chiquito y no tienes una vida normal y no puedes… o sea, por eso es mi mejor amigo, significa muchas cosas para mí, como Emiliano y Sebastián Zurita, como Alejandro Fernández que entienden esa onda y desgraciadamente a estas alturas del partido se te acerca gente con la intención de colgarse, déjate de mí, de la carrera de mi papá”, expresó Celia Lora, quien soltó este comentario en referencia a Lizbeth Rodríguez, a quien señaló de ser una persona mitómano por el hecho de haber inventado que tenían una relación.