El poderoso discurso de la actriz que lloró y se agradeció a sí misma al ganar un Emmy | VIDEO

Este lunes 15 de enero fueron los Emmy 2024, que premian a lo mejor de la televisión en Estados Unidos, y sin duda, las grandes ganadoras de la noche fueron las series 'Succession' y 'The Bear'. Las historias que lograron enganchar al público a través de plataformas de sstreaming como HBO y FX se consolidaron como las mejores series, y su elenco principal arrasó en las categorías de 'Mejor Actor', 'Mejor Actriz' y 'Mejor Actor de reparto'.

Ayo Edebiri ganó el Emmy como mejor actriz por 'The Bear'

La nota de la noche la dio la actriz Niecy Nash-Betts al ser proclamada como la Mejor Actriz de Reparto por la serie limitada 'Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story '. Nadie se imaginó el emotivo discurso que la artista pronunciaría frente a los asistentes a los Emmy 2024.

Al subir al escenario a recoger su premio Emmy, Niecy se mostró realmente conmovida de recibir el primer premio en su carrera.

Fueron las palabras que la actriz pronunció. Sin embargo, no quedó ahí el discurso. La actriz se agradeció a sí misma por haber llegado hasta donde llegó y por que ella es la única que sabe el esfuerzo que la ha llevado a la fama.

"Quiero agradecerme por creer en mí y hacer lo que me dijeron que no podía hacer. Quiero decirme a mí misma frente a todos ustedes, gente hermosa: Tú hiciste esto. Acepto este premio en nombre de todas las mujeres negras y morenas que no han sido escihadas pero han sido sometidas a vigilancia excesiva como Glenda Cleveland, Sandra Bland, Breonna Taylor"