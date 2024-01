“El Mimoso” da la cara ante acusaciones de violencia de su esposa: “Sé realmente quién soy”

Luis Antonio López, conocido como “El Mimoso”, negó las acusaciones de violencia realizadas en su contra por su esposa, Mariana Delfín Valdez, y aseguró tener problemas económicos con ella. En cantante se dijo preocupado por los señalamientos que surgen horas antes de la ceremonia en la que recibirá una estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas.

“El Mimoso” responde a acusaciones de violencia

A través de un video compartido en su cuenta de Facebook, el cantante negó las acusaciones de su esposa y aseguró que nunca ha actuado de manera violenta contra una mujer: “No se me hace raro que siempre quieran apagar mi luz, que siempre aparezcan cosas en el camino cuando la vida me está sonriendo, cuando me está dando lo que soñé en mi carrera”.

Sigue leyendo: ¿Quién es Antonio López "El Mimoso", cantante acusado de violencia en contra de su esposa?

La esposa de “El Mimoso”, excantante de la Banda El Recodo, lo denuncia por violencia física

El exvocalista de El Recodo responde a acusaciones de violencia. Foto: FB @ElMimosoOficial

“No es tampoco de una manera que yo quiera portarme porque no es mi manera de ser, no quiero dejar de ser caballero porque tampoco quiero ponerme a hablar aquí de algún problema, de la situación que pasó, pero esa acusaciones que están haciendo en mi contra sí es grave (…) Jamás en la vida, para mí la mujer lo es todo y lo digo desde el fondo de mi corazón. Amo a una mujer, amo a las mujeres, mis respetos para todas ellas y de verdad aquellas que han sufrido ese maltrato lo siento muchísimo de que pasen una situación así”, dijo.

Acusaciones contra el cantante

Mariana Delfín Valdez compartió un clip en el que dijo que teme por su vida, pues autoridades no habrían tomado cartas en el asunto ante su denuncia por violencia física y psicológica: “Existen dos carpetas de investigación las cuales han hecho caso omiso, una está interpuesta desde el 4 de agosto del 2023, y la otra interpuesta el 14 de diciembre del 2023”.

“Hola soy Mariana Delfín Valdez me expongo porque no se que hacer, llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente, por mi aún esposo Luis Antonio López Flores (…) me agredió físicamente, temo por mi vida y las autoridades de Nuevo León no hacen nada”, indicó.