El desgarrador mensaje con el que Adam Sandler se despidió de Alec Musser tras su fallecimiento

Este 2024 arranca con una noticia que ha vestido de luto al gremio escénico de Hollywood luego de que se confirmó el fallecimiento de un querido actor que ahora será recordado a través de sus diversos papeles en la pantalla grande, se trata de Alec Musser, quien murió en su casa en California, Estados Unidos, el 12 de enero.

La muerte del actor de "Son como niños" se confirmó a través de diversos medios internacionales dedicados al espectáculo, sin embargo, la noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans luego de que el reconocido actor Adam Sanddler diera aviso de su muerte mediante un mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

Alec Musser falleció a los 50 años. Foto: Especial

Sigue leyendo:

Muere Alec Musser, actor de "Son como niños", a los 50 años

¿Quién era Alec Musser, el querido actor y modelo que murió a los 50 años?

Adam Sandler reacciona a la muerte de Alec Musser con desgarrador mensaje

Alec Musser tuvo proclividad por diversos papeles que tuvieran relación con la comedia, por ello, trabajó en la exitosa producción "Son como niños", en donde comenzó a conocerse con Adam Sanndler más allá de sus personajes asignados en la producción, motivo por el cual ahora el histrión ha lamentado su pérdida, pues ha asegurado que fue un hombre maravilloso y divertido, al tiempo que envió condolencias para su familia.

"Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona", escribió Sandler.

El actor originario de New York falleció este 2024. Foto: IG

¿Quién era Alec Musser?

Alec Musser falleció a los 50 años y se destacó por ser un actor y modelo estadounidense que el 11 de abril de 1973, en New York. Su carrera incluyó participaciones en cine y televisión que lo llevaron a trabajar en mega producciones, tal es el caso de su papel en la popular serie de televisión "All My Children", donde interpretó a Del Henry.

En cuanto a su trascendencia en el gremio del cine, Alec Musser es recordado por su trabajo en "Son como niños", además de que su legado permanece en la escena debido a que ha tenido una carrera amplia y diversa, principalmente en televisión, esto especialmente en el ámbito de las telenovelas y dramas televisivos.

FAL