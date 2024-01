Querida actriz y conductora de Miss Universo revela que padece cáncer de mama: “necesito fe”

La tarde del viernes 12 de enero la industria del espectáculo se conmocionó debido a que la actriz y conductora de Miss Universo, Laura Vieira, dio a conocer que se encuentra librando una intensa lucha contra el cáncer de mama, enfermedad con la que fue diagnosticada hace más de un mes, por lo que además de “liberarse” confesando su enfermedad la venezolana también ofreció distintos detalles adicionales sobre su situación médica actual.

Vieira se había mantenido fuera del ojo público durante los últimos tres meses, por lo que desde hace unas semanas atrás ya se había generado cierta preocupación entre sus fans pues solía ser sumamente activa en redes sociales donde recurrentemente compartía detalles de su día a día en familia pues además de ser conductora y actriz está casada y tiene tres hijos pequeños.

Laura Vieira es reconocida por conducir Miss Universo y otros certámenes de belleza en Venezuela. Foto: IG: lauravieirav

Laura Vieira confirma que tiene cáncer de mama con emotivo comunicado

Fue la tarde del viernes 12 de enero cuando Laura Vieira, quien tiene 34 años de edad, reapareció en sus redes sociales y difundió una fotografía en la que mostraba un hermoso y apacible atardecer desde una playa y en adición a dicha imagen escribió un largo texto, el cual, comenzó con la revelación de su diagnóstico de cáncer de mama, el cual, recibió hace poco más de un mes.

“No hay forma sencilla de explicar las razones por las que he estado ausente. Estoy transitando un camino que, de lo duro que es, me ha hecho encerrarme en mí misma para tratar de encontrar fortaleza. Hace algo más de un mes me diagnosticaron cáncer de seno. Tocó actuar rápido y comenzar tratamiento en pleno diciembre y estoy intentando sobrellevarlo con la mayor tranquilidad posible”, comenzó su comunicado Laura Vieira.

Así confirmó Laura Vieira que está luchando contra el cáncer de mama. Foto: IG: lauravieirav

En otro momento de su comunicado, Laura Vieira señaló que el hecho de hacer pública su enfermedad la hace sentir liberada de alguna forma pues así sentirá menos pesada la carga de este padecimiento que sin titubear aseguró es algo “duro”, pero que no deja otra opción más que afrontarlo.

Cabe señalar que, Laura vieira reconoció sentir miedo ante esta enfermedad y lo que conlleva, sin embargo, mencionó que ya está recibiendo quimioterapia y fue aquí donde señaló que ha encontrado la fortaleza en su esposo y en sus tres bellos hijos, quienes son su principal motivación para dar la pelea día a día.

Laura Vieira señaló que su familia es su principal motor para enfrentar esta intensa lucha contra el cáncer. Foto: IG: lauravieirav

“Ya comencé tratamiento por el flanco de la quimioterapia con todos sus embates, acompañada de mi esposo, mi familia y muchas personas queridas a mi alrededor. Acompañada de mis más grandes tesoros que son mis hijos. Por ellos lucho con la fuerza a medias luego de este duro golpe, por ellos me atrevo a confesar que todo esto me tomó por sorpresa y me ha derrumbado, pero por ellos también me levanto y doy la pelea”, escribió la reconocida presentadora de “Miss Universo” y actriz.

Para finalizar, Laura Vieira señaló que pretende encontrar la fortaleza que necesita en la fe, la oración y al amor, asimismo, agradeció por adelantado el cariño y muestras de apoyo de sus fans y prometió poner todo de su parte para poder salir victoriosa ante el cáncer de mama.