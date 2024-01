Paulina, hija de Carlos Bremer, recuerda al empresario a una semana de su muerte: "el dolor más grande que he sentido"

Ha pasado poco más de una semana desde la muerte de Carlos Bremer, uno de los empresarios más queridos en México y que además de su pasión por los negocios tenía una gran cercanía con la población, ya sea por apoyar a los pequeños empresarios o por su actitud tan positiva y con la que conquistó a los espectadores de "Shark Tank". Es por ello que desde el día de su fallecimiento, su nombre no ha dejado de dar de qué hablar y ahora fue su hija quien lo recordó.

Paulina Bremer es una de los cuatro hijos que el empresario tuvo con Adriana Ibarra y aunque en los últimos días se había mantenido ausente en redes sociales, este fin de semana reapareció para recordar a su papá y compartir uno de los últimos mensajes que Carlos le dejó en vida. Asimismo, aprovechó para agradecerle por todo lo que hizo en vida, mismo por lo que hoy se le sigue recordando; como era de esperarse, sus palabras sacaron algunas lágrimas entre muchos admiradores, mientras que otros más le mandaron pronta resignación.

Así mostró algunos de los mensajes que le mandaba su papá. (Foto: IG @paubremer)

Hija de Carlos Bremer recuerda al empresario con tiernas palabras: "supiste cómo dejarnos un legado"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paulina compartió un post de varias fotografías junto a su progenitor que muestran el cambio con el paso de los años, pues mientras en la primera se ve a Bremer con su hija en brazos, en el resto se ve lo cercanos que eran con grandes sonrisas y abrazos. Aunque algo que llamó la atención de sus seguidores es que en algunas postales se leen mensajes de WhatsApp que su padre le dejó.

"Cuídate mucho porfa! Daddy's Girl", "lo que a ti te convenga cuenta con mi apoyo", "cómo estás? Acuérdate que vales muchísimo", "saludos mi princesa, como estaaa mi "Santi"?", "acuérdate que todo lo tuyo para mí es importantísimo. Te quiero y te extraño" son algunos de los mensajes que Carlos Bremer le dedicó en vida a su hija.

Con estas postales demostró lo cercana que era la relación con su padre. (Foto: IG @paubremer)

Por supuesto, la publicación de Paulina Bremer también incluía algunas palabras de despedida para su padre, en las que también le agradeció el legado que dejó y además asegurar que su papá disfrutó de la mejor vida.

"Con el dolor más grande que he sentido en toda mi vida, hoy, sintiéndome TAN orgullosa de ser tu hija, te quiero dar las gracias. GRACIAS, porque supiste llevar una vida que nos será eterna, aquí y en el cielo. Tú vida no se midió en años, éxitos propios, ganancias, ni NADA de ese tipo. Tú vida evidentemente se midió en corazones que tocaste y vidas que cambiaste", dijo.

En su mensaje confesó el dolor que siente y no tardó en revelar que jamás volverá a escuchar el "mi pawita", como la llamaba de cariño su padre. Pero no por eso, se olvidó de su agradecimiento, pues recordó que Carlos Bremer supo llevar la mejor estrategia de vida, que hoy es inspiración para muchos.

Un tierno abrazo entre Bremer y su hija Paulina. (Foto: IG @paubremer)

"Tu partida me ha servido de reflexión, y estoy segura que a muchas otras personas también. Tu partida me puso un alto, '¿qué estoy haciendo yo por el bien de los demás? Me estoy entregando? Estoy desbordando amor desinteresado?'”.

Finalmente, Paulina Bremer escribió con seguridad que su papa debe estar gozando la presencia de Dios, "la llave al cielo fue tu corazón. Que llave tan más perfecta! Tú corazón no solo fue enorme, sino cargaba también millones de pedacitos de otros corazones que tocaste". Y concluyó su post con un: