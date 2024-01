Horóscopo gitano: los 3 signos que recibirán un dinero extra desde este 13 de enero 2024

Según el horóscopo gitano, Corona (Tauro), Candela (Géminis) y Rueda (Cáncer) vivirán una buena fortuna durante este sábado 13 de enero del 2024 gracias a la Luna Nueva que provocará la caída de un dinero extra para pagar esas deudas.

Corona (Tauro)

Este signo tendrá el momento más intenso de este mes gracias a su fortaleza y espíritu para salir adelante de toda calamidad. El apoyo de su familia, económicamente, será de mucha ayuda para pagar todas las deudas que viene acarreando desde el año pasado.

Candela (Géminis)

Según la Luna Nueva y la astrología gitana, la gente protegida por la estrella Candela comenzará desde este 13 de enero una vida llena de buena fortuna y algún dinero extra. Estos billetes y buen karma lo debes usar para dejar atrás esos problemas de cartera que no solo te afectan a ti. No dejes que tu familia y seres queridos sufran por no pagar lo que debes. Sé prudente y aprovecha esta buena estrella.

Rueda (Cáncer)

Cáncer o Rueda es de los signos que tienen una vida afortunada durante todo el 2024. Las estrellas se han acomodado para dejar atrás todo lo difícil que se mantuvo con constancia durante el 2023. Un tema importante fue la falta de dinero, pero ahora el esfuerzo en tu trabajo y los buenos negocios que cerraste en el año van a dejar algunos billetes en tu cuenta personal que te ayudará a sentirte más estable y con la confianza para invertir y seguir mejorando económicamente.