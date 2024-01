Conductora de Ventaneando denuncia que intentaron hackear su WhatsApp

Hace unos días, la conductora de Hoy Andrea Legarreta compartió a través de sus redes sociales que intentaron hackear su Whatsapp, sin embargo, se dio cuenta que algo estaba raro, por lo que los pillos no lograron su cometido.

Sin embargo, la polémica conductora del programa matutino de Televisa no es la única famosa a la que delincuentes han tratado de ingresar a la famosa aplicación para tener acceso a sus conversaciones y datos privados, también una de las presentadoras de Ventaneando confirmó que hace unos días le intentaron hacer lo mismo.

Andrea Legarreta advierte que quisieron hackearle su Whatsapp

La conductora alertó a sus seguidores.

Foto: IG @linetpuente

Luego de que Andrea Legarreta compartió lo que le sucedió y la forma de operar de los delincuentes, Linet Puente conductora del programa de espectáculos Ventaneando, publicó una historia en su cuenta de instagram en la que reveló que a ella le había ocurrido lo mismo hace unos días.

A Linet también intentaron hackearla

Foto: IG @andrealegarreta

Sin embargo, Linet Puente y Andrea Legarreta no son las únicas famosas a las que les han intentado hacer este delito, pues también la productora Andrea Rodríguez y a Martha Figueroa, afortunadamente los pillos no lograron su cometido.

Fue a través de sus historias de instagram que Andrea Legarreta advirtió a sus fanáticos lo que trataron de hacer, sin embargo, la conductora pudo percatarse que algo no estaba bien.

Debido a lo anterior es que Andrea Legarreta reveló que afortunadamente la persona o personas que trataron de entrar a su Whatsapp no lo lograron pues ella actuó de manera rápida.

Foto: IG @andrealegarreta

De acuerdo con la propia Andrea, fue gracias a la verificación de dos pasos que evitó que los pillos pudieran lograr su cometido, además reveló cómo fue el modus operandi de estos delincuentes.

“...en una llamada disque de paquetería, me dijo que me querían entregar un paquete, y lo peor del caso es que sí había pedido un paquete y entonces que checara en mi mail un código que me enviaron, le digo que no me llegó nada después me dice si este número llegaban whatsapp y le dije que sí, me pidieron dictarles un número, le dictó el número, me lo vuelve a preguntar y se me hizo sospechoso…”, expresó Andrea Legarreta