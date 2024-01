Andrea Legarreta advierte que quisieron hackearle su Whatsapp

Este 2024, para Andrea Legarreta no ha comenzado nada sencillo, pues ahora la conductora reveló que trataron de hackearle su Whatsapp, y fue a través de sus historias de instagram que reveló cómo es que evitó que lo hicieran.

Tan solo habían pasado unas horas de que terminó de grabar como todos los días el programa Hoy, cuando la ex esposa de Erik Rubín estuvo a punto de ser víctima de hackers, sin embargo, Andrea pudo darse cuenta de lo que trataban de hacer y se salvó

Fue a través de sus historias de instagram que Andrea Legarreta advirtió a sus fanáticos lo que trataron de hacer, sin embargo, la conductora pudo percatarse que algo no estaba bien.

Debido a lo anterior es que Andrea Legarreta reveló que afortunadamente la persona o personas que trataron de entrar a su whatsapp no lo lograron pues ella actuó de manera rápida.

De acuerdo con la propia Andrea, fue gracias a la verificación de dos pasos que evitó que los pillos pudieran lograr su cometido, además reveló cómo fue el modus operandi de estos delincuentes.

“...en una llamada disque de paquetería, me dijo que me querían entregar un paquete, y lo peor del caso es que sí había pedido un paquete y entonces que checara en mi mail un código que me enviaron, le digo que no me llegó nada después me dice si este número llegaban whatsapp y le dije que sí, me pidieron dictarles un número, le dictó el número, me lo vuelve a preguntar y se me hizo sospechoso…”, expresó Andrea Legarreta