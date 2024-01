Poncho De Nigris aparece con el rostro golpeado y preocupa a sus fans: FOTO

Poncho de Nigris causó una gran preocupación en redes sociales durante las últimas horas debido a que a través de su perfil oficial de Instagram difundió una fotografía en la que se le pudo ver con diversas heridas en el rostro debido a que aparentemente recibió una golpiza, incluso, señaló a los posibles responsables de estos violentos hechos y como era de esperarse su publicación causó un gran furor entre sus miles de seguidores.

Fue la noche del jueves 11 de enero cuando Poncho de Nigris realizó la publicación en cuestión, la cual, consistió en una fotografía en la que se encargó de mostrar su rostro desde muy cerca para que se pudieran apreciar los múltiples golpes que tenía en la zona de los ojos, los pómulos y la nariz, además, se destacaban un par de heridas en la zona del párpado y otra más en el pómulo, por lo que dicha imagen estremeció a los fans del integrante del “Team Infierno”.

Poncho de Nigros preocupó a sus fans con esta postal. Foto: IG: ponchodenigris

Para acompañar su publicación, Poncho de Nigris escribió un breve texto en el que señaló a los posibles responsables de la golpiza que recibió, sin embargo, citó solo a personajes de la farándula con los que ha tenido diferencias durante los últimos meses, incluyendo a su propia madre, Leticia, Guajardo, de quien se encuentra alejado por distintos problemas.

“Me encontré a Adal Ramones, a mi mamá, a Adrián Marcelo y Alfredo Adame y se me vinieron todos juntos” fue el texto que escribió Poncho de Nigris y de todas estas celebridades fue el extitular de “Otro Rollo” quien respondió y aseguró que él sí tiró golpes, pero “muy leve”, no obstante, en otro comentario dejó la comedia a un lado y escribió que le gustaría pensar que todo se trata de maquillaje para algún proyecto del influencer y, aunque no recibió respuesta, pero todo parece indicar que su teoría fue cierta pues el exparticipante de “La Casa de los Famosos” dejó ver a través de sus redes sociales que pasó todo el día realizando distintas grabaciones.

Poncho de Nigris aseguró que denunciaría a sus agresores. Foto: IG: ponchodenigris

Cabe mencionar que, a través de una historia de Instagram Poncho de Nigris mostró más a detalle las heridas que le dejó la golpiza y hasta aseguró que denunciaría penalmente a sus agresores debido a que no se valía que lo golpearan en grupo, no obstante, esto solo sirvió para confirmar que todo se trató de una broma aprovechando el maquillaje que le pusieron para realizar algunas grabaciones de las que todavía no se sabe mucho.

Poncho de Nigris se aleja de su mamá, la acusa de ser “tóxica”

Hace un par de días, Poncho de Nigris confirmó que se encuentra distanciado de su madre, Leticia Guajardo, debido a que la tachó de ser una persona “tóxica” pues aseguró que “se la pasa peleando con todo mundo”, en especial con su esposa, Marcela Mistral, y con sus otras cuñadas, además, señaló que siempre se la pasa hablando mal de él y su familia en redes sociales para después ponerse a llorar y asegurar que su familia es quien la trata mal, lo cual, considera, lo hace quedar como mal hijo cuando las cosas no son así.

Poncho de Nigris asegura que su mamá es una persona "tóxica". Foto: IG: leticiagdn_

Ante esta situación Doña Leti no ha dejado de generar polémica y ha asegurado que la culpa de toda esta situación la tiene Marcela Mistral pues ella fue la responsable de fracturar la relación con su hijo y hasta la tachó de ser “perrilla” por no dejarla convivir con sus nietos y a su hijo le recomendó acudir a terapia para que se atreva a dejar a su esposa.