Kendall Jenner y Hailey Bieber son detenidas por conducir a exceso de velocidad

Kendall Jenner se mantiene en el ojo del huracán, pues en medio de los rumores que apuntan al fin de su romance con el cantante Bad Bunny se difundieron en redes sociales imágenes en las que se puede ver el momento en el que la modelo fue detenida por conducir a exceso de velocidad en una de las ciudades más exclusivas de Los Ángeles, California, luego de una tarde de compras junto a Hailey Bieber.

Kendall Jenner es detenida en Los Ángeles

Un paparazzi captó el momento en el que un policía detuvo a la integrante del clan Kardashian-Jenner, quien conducía su lujosa camioneta acompañada de Hailey Bieber. En las imágenes se observa al oficial parado junto a la ventana del conductor mientras habla con Jenner, mientras que en otras se puede ver que junto a ella está la esposa del cantante Justin Bieber ya que habían pasado una tarde de compras.

Kendall Jenner y Hailey Bieber son detenidas en Beverly Hills. Foto: X @portaljennerin

De acuerdo con el portal TMZ, que contactaron a fuentes de la policía en Beverly Hills, Kendall Jenner conducía a exceso de velocidad y se saltó una señal de alto por lo que el policía no tardó en detenerlas para hacerles saber lo que había ocurrido y entregarles la multa que correspondía a su infracción.

Críticas a Kendall Jenner y Hailey Bieber

El acto de Kendall Jenner al conducir no fue lo que logró enfurecer a los internautas, sino su reacción junto a Hailey Bieber al recibir la multa ya que en las fotografías que se hicieron virales en redes sociales se puede ver que las modelos no pueden contener la risa una vez que el policía se aleja del automóvil.

Mientras algunos internautas externaron su indignación asegurando que Kendall Jenner no lo tomó con la seriedad dando un mal ejemplo a sus seguidores, otros no dudaron en defenderla asegurando que se trató de un momento de tensión por el que no pudieron evitar bromear entre ellas ya que el pago de la multa podría ser algo que no afecta del todo su bolsillo.