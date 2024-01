Samantha, la única hermana en "Malcolm el de en medio" que nunca apareció en la serie

"Malcolm el de en medio" fue una exitosa sitcom de comedia de los años 2000s que marcó a toda una generación, pues las aventuras de los hijos de Lois y Hal conquistaron a chicos y grandes, hoy a 24 años de su emisión sigue siendo una de las series más vistas de la televisión.

Actualmente se pueden ver las temporadas en Disney Plus, pues solía transmitirse en el canal 5. Malcolm, Reese y Dewey fueron personajes que marcaron la fama de la serie por sus ocurrencias y desobediencia extrema hacia Lois, también eran grandes admiradores de su hermano mayor Francis.

No fue hasta la cuarta temporada que un nuevo integrante llegó a la familia de "Malcolm in the middle", se trató de su hermano menor Jamie. Sin duda fue un gran giro en la serie, ya que nuevamente pudimos ver a Lois y Hal como padres de un nuevo bebé mientras el resto de los chicos comenzaban a buscar sus propios intereses conforme crecían.

Sigue leyendo:

Malcolm el de en medio cumple 24 años y estos son los mejores 5 episodios que debes volver a ver

¿Malcolm tuvo una hermana en la serie?

El final de Malcolm el de en medio fue en 2006 cuando se transmitió su último episodio titulado "Graduación", donde finalmente se va a la universidad, Francis encuentra un trabajo, Reese se independiza junto a Craig y Dewey es el único que se queda en casa junto a Jamie y al parecer seguirá los mismos patrones que su hermano de hacer travesuras.

Sin embargo, el episodio final de Malcolm el de en medio también reveló que Lois y Hal tuvieron otro hijo. A decir de Linwood Boomer, el creador de la serie, hubo una hermana que nadie conoció a pesar de que sí se muestra que la pareja se entera de una prueba positiva de embarazo.

El creador de Malcolm explicó que se trataría de una chica llamada Samantha, la única y primera hija de la pareja, quien tenía la misma inteligencia que Reese, correspondiente al orden en el que nacieron. Sin embargo, a pesar de la cancelación de la serie, Linwood no tenía nada planeado para ella, pero aseguró que sería alguien muy buena en las artes. En uno de los episodios se mostró la versión femenina de Malcolm y sus hermanos, pues Lois se imagina si su vida sería más fácil si hubiera tenido niñas.