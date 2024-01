Pedro Moreno aclara que no es albañil sino profesionista en construcción, ¿le avergüenza el oficio?

Hace una semana se volvió viral una entrevista que el actor cubano Pedro Moreno concedió al programa "Hoy" en donde habló de la profesión a la que se dedica ahora que reside en el estado de Florida, Estado Unidos: la construcción, misma que equilibra con sus papeles en el mundo de la actuación, sin embargo, la polémica surgió una vez que sus palabras fueron, según él, malinterpretadas por la prensa, en donde inicialmente se habló sobre su oficio como albañil.

En las declaraciones que concedió al matutino de Televisa, el histrión aseguró que el mundo de la construcción es algo hermoso, mientras que muchas personas tienen un muy mal concepto sobre éste: "La gente tiene un error de concepción de lo que es la construcción, la construcción es algo hermoso, es algo que tú haces, fabricas y se queda ahí, es una estructura que cambia la geografía, así sea una casa, una pared o lo que construyas, es el resultado de un esfuerzo, un análisis, unos cálculos", declaró.

Pedro Moreno aclara que no es albañil sino profesionista en construcción

Pedro Moreno, de 43 años, contó esta semana, una vez que sus declaraciones se viralizaron y fueron retomadas por numerosos medios nacionales e internacionales, que este empleo es un trabajo alterno a su profesión como histrión y que es la manera en la que puede generar más recursos, más allá de su perfil profesional.

Además, Moreno quizo dejar as cosas muy claras y destacó que él no es albañil ni tampoco se considera un especialista en albañilería, ya que cuenta con una profesión relacionada con este ámbito, el de la construcción, y que por lo tanto es un profesionista.

El famoso actor cubano, aseguró al periodista Eden Dorantes, con quien sostuvo una entrevista, que le "sorprendió" enterarse por la prensa de espectáculos que él trabajaba como albañil en los Estados Unidos.

"Algo que decía que dejé la actuación para convertirme en albañil. Creo que algo no se entendió, tengo una licencia. Soy licenciado en construcción general en los Estados Unidos", declaró: "Es algo que tengo paralelo a mi carrera, no hablo mucho de eso; pero sí es algo extra que tengo que me encanta y me apasiona".

"Yo contrato a los albañiles": Pedro Moreno

En el diálogo con el comunicador, Pedro Moreno aseguró que recibió una llamada de un conocido quien le preguntó sobre sus declaraciones, algo que le sorprendió: "Me llamaron y me dijeron '¿qué onda con albañil?'. Dije 'bueno, no es precisamente albañil; yo contrato a los albañiles', pero no pasa nada", explicó.

El cubano aprovechó el espacio para aclarar a detalle cuál es el trabajo que realiza: "[Es] una licencia que tengo para construir tanto edificios como casas en todo el estado de la Florida, no solo en Miami. Contrato a los albañiles, a los plomeros, electricistas, techeros, todos los que tienen que ver con la elaboración del proyecto. Hacemos el acercamiento hacia el dueño, nos reunimos con el arquitecto, es otro proceso. Creo que aquí [en México] se dice contratista, igual que allá en Estados Unidos", contó.

"Es un trabajo paralelo a mi carrera, me encanta y me apasiona"

Moreno aseguró que se unió con un amigo para crear su propia empresa de construcción, proyecto que lo ha emocionado y ahora espera poder cerrar nuevos contratos: "Tengo una compañía de construcción; de hecho, tengo a mi amigo Michael, que es el otro dueño de la empresa, juntos con mi esposa reunidos con un cliente muy importante y, al parecer, ya se va a cerrar el trato".

Para Pedro Moreno este empleo va más allá de un pasatiempo y es algo que le apasiona en sobremanera, por lo que invitó a las personas a dejar a un lado los prejuicios y las ideas equivocadas en torno a este rubro laboral: "La construcción es algo hermoso, es algo que tú haces, fabricas y se queda ahí; es una estructura que cambia la geografía, así sea una casa, una pared o lo que construyas, es el resultado de un esfuerzo, un análisis, unos cálculos. Entonces, a mí es algo que me gusta".