Nicolla Porcella se sincera y desmiente tener problemas de adicciones: “he salido adelante”

Nicola Porcella, quien se ganó el corazón de todo México tras su participación en “La Casa de los Famosos”, fue señalado por supuestamente estar enfrentando serios problemas de adicciones, sin embargo, el apuesto galán peruano salió a dar la cara y desmintió categóricamente esta información, aunque reconoció consumir medicamentos de forma periódica debido a que es así como controla la ansiedad y depresión.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estos señalamientos contra Nicola Porcella surgieron a raíz de que Kimberly “La más preciosa” admitió que tanto ella como su esposo, Óscar barajas, consumen drogas y debido a la cercanía del peruano con las influencer en redes sociales se aseguraba que él también estaba experimentando problemas de adicciones, además estas teorías se intensificaron debido a que revivieron las declaraciones que hizo en “La Casa de los Famosos”, en las que aseguró que cotidianamente consume medicamentos controlados.

Nicola Porcella desmiente estar atravesando por problemas de adicciones

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Nicola Porcella fue cuestionado de forma directa sobre sus supuestas adicciones y el peruano fue más que claro al asegurar que no consume ningún tipo de droga, sin embargo, reiteró que el único “problema” que tiene es el haber sido diagnosticado con ansiedad y depresión, tal y como ya lo ha dicho en ocasiones anteriores.

“Jamás, jamás, he estado con drogas, no me gustan las drogas, no soy de drogas, alcohol sí tomo pero solo cuando salgo de fiesta, mi único problema es la enfermedad que tengo, la ansiedad y depresión, es lo único que yo he sufrido toda la vida, no, yo conté en un momento de mi vida que tuve un momento en el que no quería estar acá, lo conté en la casa y fue un error mío porque siempre hay una salida para todo, a veces pensamos que es el fin del mundo, pero no, buscando ayuda creo que todos podemos salir, pero en cuestión de drogas, cero, no me gustan”, declaró Nicola Porcella.

En otro momento de la entrevista, Nicola Porcella señaló que consume medicinas controladas desde el 2008 y señaló que se niega a dejar de usarlas debido a que es así como se regula pues enfatizó que la depresión que presenta es muy fuerte cuando no está medicado.

“Yo soy una persona que, si tomo, tomo muy poco, no soy de tomar primero por la cantidad de chamba y segundo porque estoy medicado desde el 2008, pero yo sé mis dosis, sé cómo llevarlo con las pastillas, a veces me dicen ‘Nicola, déjalo’, pero para mí es como el que vive con colesterol, a mí me regula, la verdad que sí, siempre lo he dicho, sufro de una depresión fuerte, pero estoy contento porque gracias a Dios, gracias a mi familia he salido adelante y creo que cualquiera lo puede hacer” finalizó Nicola Porcella, quien en esta misma entrevista señaló que no tiene nada que opinar sobre los problemas de Kimberly “La más preciosa” y Óscar Barajas pues simplemente él no es la persona indicada para hacerlo.