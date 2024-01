Kimberly "La más Preciosa" destapa la cruda verdad detrás de su polémico matrimonio con Óscar Barajas

Kimberly “La más preciosa” acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que destapó la cruda verdad que sería la responsable de su “matrimonio tóxico” con Óscar Barajas pues resulta que la integrante de “Las Perdidas” reconoció durante una transmisión en vivo que ambos consumen sustancias ilícitas, por lo que dicha situación preocupó a todos sus fans y dio mucho de qué hablar.

Fue a través de un live realizado en sus redes sociales donde Kimberly “La más preciosa” destapó que su esposo, Óscar Barajas, enfrenta un problema de adicciones, incluso señaló que el joven ya prefiere cambiarla por su vicio, asimismo, en otro momento reconoció que también consume sustancias ilícitas, aunque aseguró que es muy raro y para finalizar, mencionó que de forma recurrente le presta dinero a su esposo para que compre droga.

“Yo lo que entiendo es que él prefiere su maldito vicio que yo y yo no le digo que yo no o que tampoco, yo también consumo sustancias, pero déjenme decirles que es muy raro, pero lo más gordo que me cae es que me cante como si él me la comprara, hasta eso nunca, al contrario, yo le ando prestando para que compre, pero pues bueno”, fueron las palabras emitidas por Kimberly “La más preciosa”, las cuales, como era de esperarse tuvieron una gran repercusión en plataformas digitales.

Estas fuertes declaraciones de Kimberly “La más preciosa” desataron todo tipo de comentarios en torno a la relación de la influencer pues por un lado algunos de sus fans le sugirieron atenderse y ponerse en manos de profesionales para combatir sus adicciones, lo cual, sería sumamente benéfico para su relación, mientras que sus detractores aprovecharon para pedirle a la pareja que se retire del ambiente artístico pues consideran que no aportan nada positivo a la sociedad y les adjudicaron distintos adjetivos que podrían resultar sumamente ofensivos.

Kimberly "La más preciosa" reconoció que también consume sustancias ilícitas. Foto: IG: kimberly_lamaspreciosa

Cabe mencionar que, pese a todo el escándalo que se originó al respecto, Kimberly “La más preciosa” ya no volvió a tocar el tema de las adicciones en su matrimonio, sin embargo, sus fans se han encargado de no quitar el dedo del renglón y durante las últimas transmisiones de la influencer han hecho preguntas sobre el tema, aunque todavía no obtienen una respuesta.

Kimberly “La más preciosa” y Óscar Barajas se muestran más que enamorados

El pasado fin de semana, Kimberly “La más preciosa” y Óscar Barajas sostuvieron un intenso pleito que fue transmitido en redes sociales por la influencer y en dicha grabación se pudo ver que el esposo de la integrante de “Las Perdidas” dio por finalizado su matrimonio y tomó sus cosas para irse a dormir a la calle, mientras que el personal del hotel donde estaban hospedados llamó a la policía para que se aseguraran que la también empresaria estaba bien.

Como era de esperarse, este escándalo dio mucho de qué hablar y cientos de internautas creyeron que este mediático matrimonio había llegado a su fin, sin embargo, Kimberly “La más preciosa” publicó una historia en su perfil oficial de Instagram hace apenas unas horas en la que confirmó que ya arregló las cosas con su esposo y que nuevamente están juntos y más felices que nunca,

Kimberly “La más preciosa” y Óscar Barajas ya se reconciliaron. Foto: IG: kimberly_lamaspreciosa

“Hermanas, déjenme decirles que, acabo de hacer un live dando la explicación porque después de lo sucedido como mucha gente se dio cuenta, mucha gente de prensa me estuvo buscando, televisoras, pero yo no le quise dar seguimiento a esto, porque yo ya estoy bien, él también, estamos en casa, estamos tranquilos, felices, yo sé que mucha gente dirá qué pasaría después y el después es que ya estamos felices, contentos, un matrimonio normal”, expresó la integrante de “Las Perdidas”.