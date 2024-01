Protagonista de "La Ley y el Orden" revela que fue abusada por un amigo

Desde hace algunos años las denuncias públicas sobre violencia de género han tomado tanta fuerza que incluso figuras internacionales se han unido al movimiento para hablar de las dolorosas vivencias que las han atravesado, creando una red de apoyo en la que el silencio ya no es una condicionante. Es así como poco a poco hemos conocido algunos hechos violentos que mujeres dentro de la industria del entretenimiento han padecido y en esta ocasión fue la actriz y productora Mariska Hargitay quien habló del abuso físico que vivió.

Mariska Hargitay comparte que fue abusada físicamente cuando tenía 30 años

Fue a través de una entrevista para la revista "People" que la actriz reconocida por su papel como la detective Olivia Benson en la serie policiaca "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)" explicó que la agresión fue perpetuada por un hombre que ella consideraba su amigo. Es así como la también productora relató que aunque el episodio violento estuvo al borde de lo físico, no alcanzó un caracter sexual. Sin embargo, hizo hincapié en que se trató de una violación debido a que el individuo, cuya identidad prefirió no revelar, invadió su espacio personal y la sometió.

La reconocida artista admitió que en el momento del incidente minimizó su gravedad, pero con el tiempo, para superar el trauma, canalizó su experiencia en la creación de organizaciones destinadas a apoyar a aquellos que han enfrentado situaciones similares o incluso más intensas. Además, tomó la decisión de distanciarse de su antiguo amigo. "De vez en cuando compartía lo que esta persona me hizo. Mi esposo Peter (Hermann) recuerda que le dije, 'quiero decir, no fue una violación'. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar en mí, y empecé a abordarlo más seriamente con las personas más cercanas."

Mariska Hargitay reconoce la importancia de hablar sobre el abuso

En sus propias expresiones, Hargitay detalla: "No tenía nada que ver con lo sexual. Fue sobre dominio y control, un control abrumador. Agoté todas las estrategias que conocía para liberarme de esta situación. Intenté el humor, ser encantadora, establecer límites, razonar, decir que no. Sin embargo, me agarró fuertemente de los brazos y me inmovilizó. La sensación de terror era abrumadora. No quería que la situación escalara hacia la violencia", relata la actriz. Este incidente marcó un punto de inflexión en su vida, llevándola a explorar y abogar por la importancia de reconocer y enfrentar la coerción y el control en las experiencias traumáticas, incluso cuando no involucran elementos sexuales explícitos.

Su testimonio refuerza la urgencia de abordar los aspectos no consensuales de las interacciones, destacando la necesidad de conciencia y comprensión sobre las diversas formas de violencia y control que pueden afectar a las personas.

En relación con por qué califica la agresión como una violación, explicó que se debe al sometimiento que su cuerpo experimentó simplemente porque el hombre así lo decidió. La actriz también destacó la importancia de eliminar los tabúes asociados con el término "violación" y abogó fervientemente por dar espacios de escucha a las y los sobrevivientes de casos de abuso.