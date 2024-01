Día Mundial de Belinda: ¿por qué se celebra el 10 de enero?

Este miércoles 10 de enero Belinda se encuentra de manteles largos debido a que se celebra el Día Internacional de Belinda, celebración impulsada por sus fans que año con año ha tomado mayor relevancia por lo que en esta nota te diremos todo acerca de esta curiosa celebración.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el Día Internacional de Belinda se celebra el 10 de enero debido a que, en esta fecha, pero del año 2000 se transmitió el primer capítulo de "Amigos X Siempre", la telenovela que marcó el triunfar debut de Belinda, quien desde entonces no ha dejado de brillar dentro de la farándula.

Sigue leyendo:

Nodal aparece en look intelectual y con nueva canción, así suena su próximo éxito

“Cactus”, la nueva canción de Belinda que aseguran va dedicada a Nodal

Belinda cumple 24 años de carrera este 10 de enero. Foto: FB: belindapop

Como se mencionó al principio de esta nota, el Día Internacional de Belinda es una celebración impulsada por los fans de la actriz y cantante y según se sabe la primera ocasión en que se llevó a cabo fue en el 2011 cuando la actriz, cantante y modelo estaba celebrando once años de carrera y desde entonces dicho festejo ha ido tomando relevancia.

Cabe mencionar que, durante los últimos años Belinda se ha sumado a esta celebración impulsada por sus fans y en redes sociales ha difundido videos en los que además de hacer un recuento de su carrera también se ha tomado el tiempo de agradecer a sus fans por el apoyo y cariño que le han brindado desde su debut.

Belinda es todo un fenómeno en plataformas digitales. Foto: FB: belindapop

¿Belinda prepara sorpresa para sus fans?

Para la celebración del Día Internacional de Belinda, la cantante generó una gran expectativa pues ocultó todas las publicaciones de su perfil oficial de Instagram por lo que sus seguidores creen que podría tener una sorpresa para sus fans, la cual, sería revelada durante el transcurso del día.

Cabe señalar que no todo ha sido miel sobre hojuelas en la historia del Día Internacional de Belinda pues dicha celebración ha dividido opiniones y hasta se ha convertido en blanco de fuertes críticas y hasta de burlas, no obstante, esta situación no ha detenido a los fans de "La Princesa del Pop Latino" y año con año celebran a la intérprete de éxitos como "Luz Sin Gravedad" y “Ángel”.