De la fama y los escenarios a la escritura y la espiritualidad: así ha cambiado la vida de Alex Da Silva, exvocalista de "Uff"

Una de las bandas más populares de finales de los noventas e inicios de los dos mil fue Uff, una agrupación venezolana que impactó a varios países del mundo con sus talentos frescos y música romántica, la cual provocó que más de una joven se enamorara de sus integrantes, siendo Alex Da Silva uno de los más aclamados, quién luego de dar un paseo por el mundo de la fama y el glamour encontró su verdadera vocación: la escritura.

Tras probar las mieles del éxito en el mundo del espectáculo, Alex Da Silva decidió enfocarse en el camino de la espiritualidad, convirtiéndose así en un coach de vida que no sólo busca incentivar que las personas disfruten cada momento de su vida, sino que por medio de la elocuencia tiene la intención de mostrar la manera que se debe de disfrutar la existencia, pues al final del día, "todos somos estudiantes de la vida".

En entrevista con El Heraldo Digital, el exvocalista de "Uff" habló acerca de los pilares que lo hicieron encaminarse al mundo del psiconanálisis y la inteligencia emocional, destacando lo mucho que influyó en él pasar de trabajar en un restaurante de comida mexicana a una serie de giras en las que su nombre era coreado por miles de fanáticas, quienes el próximo 10, 11 y 12 de noviembre podrán disfrutar de un último reencuentro de la banda que marcó a toda una generación.

"Tuve varias semillas que me llevaron a esto, la primera fue cuando yo era pequeño, era un chico muy curioso que pasaba mucho tiempo solo porque mis papás trabajaban mucho y de alguna manera me convertí en un señorito muy independiente desde muy pequeño; eso me hizo me hizo observar mucho, imaginar mucho, crear mucho y pasar mucho tiempo conmigo", apuntó Alex Da Silva.