Pedro Damián rompe el silencio sobre RBD y cuenta por qué les pagaban muy mal a Poncho, Anahí, y Dulce María | VIDEO

El regreso de RBD a los escenarios despertó el lado oscuro de la agrupación que se mantuvo oculto hasta hace algunos años cuando sus protagonistas decidieron romper el silencio, entre otras cosas, por los bajos sueldos que recibían pese al éxito que gozaban a nivel mundial. Al respecto, el productor Pedro Damián reveló por qué los actores habrían recibido una paga menor aún cuando su fama iba en ascenso y el trabajo incrementó por este mismo motivo.

Han pasado casi 20 años de la telenovela que se convirtió en todo un fenómeno y por la que sus protagonistas Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María y Alfonso Herrera se mantienen en la memoria del público. Sin embargo, la polémica ha sido parte de su retorno por las explosivas declaraciones de los actores en las que revelan haber ganado muy poco en comparación con el éxito que tenían y la cantidad que se obtenía por cada concierto.

Pedro Damián rompe el silencio sobre el sueldo de RBD. Foto: IG @rbd_musica

Pedro Damián responde a bajos sueldos de RBD

En entrevista para el programa “De primera mano”, el productor de la telenovela, Pedro Damián, fue cuestionado sobre los bajos sueldos que recibían los cantantes y explicó que nadie dimensionó el impacto que tendría el proyecto del que surgieron conciertos en diferentes países. Detalló que él nunca tuvo acceso a los contratos o cuentas ya que no era el responsable de ello, por lo que desconocía el motivo de esta diferencia en el pago.

“Yo no tenía acceso a este tío de cuentas. No los contrastaba a ellos, lo hacía una empresa comercial. No sé por qué les pagaban mal. Tengo esta idea, cuanto tú estás iniciado una carrera evidentemente pagas un derecho de piso, creo que la empresa les dio una plataforma tan gigantesca que ve el resultado ahora. se es el resultado también de un trabajo que hicimos un equipo de mucha gente, todo era muy grande”, indicó.

¿Qué dijeron los integrantes de RBD?

La cantante Dulce María, que da vida a Roberta en la telenovela, habló en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube sobre la diferencia de salarios que existían entre los integrantes de la agrupación y lo bajo que era en comparación que el éxito que tenían tanto con la telenovela como en sus conciertos. Incluso, indicó que gana más con las campañas que realiza en redes sociales que lo que le daban por sus presentaciones.

Relató que fue durante una gira en Chile que todos se dieron cuenta de la diferencia salarial, por lo que decidieron hablar con la televisora para que eso cambiara: “No sólo yo, todos, nos bailaron bien bonito. Fue algo super fuerte porque ganábamos súper poquito. Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuenta de lo que se generaba con los concierto y claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”.

Esto se reforzó con el mensaje en Twitter de Alfonso “Poncho” Herrera, quien felicitó al nuevo elenco de RBD en Netflix y les recomendó “revisar bien sus contratos” haciendo alusión a lo que sucedió con ellos cuando eran parte de la agrupación. A esto se suma la reciente entrevista de Anahí con López Dóriga, en la que la cantante admitió que era la que más ganaba por su experiencia en televisión, pero estuvo junto a sus compañeros para exigir que fuera justo para todos.

Anahí describió como una "miseria" los sueldos que recibían por sus conciertos. Foto: IG @soyrebeldetour

