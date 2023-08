Anahí: el fuerte problema de salud que ha presentado la cantante en el regreso de RBD, así preocupó a sus fans

Después de varios años alejados de los escenarios, el pasado viernes "RBD" regresó a los escenarios con el comienzo de su gira mundial en la que visitarán varias ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México durante los siguientes meses.

Tras el comienzo de sus conciertos, los fans del grupo de pop quedaron en completo shock después de que Anahí, una de las voces principales, protagonizara un viral video en el que habló sobre los problemas de salud que enfrentó en su regreso a los escenarios.

Hace unos meses, antes del inicio de su gira internacional, Anahí alertó a todos sus fans al informar que se le reventó uno de sus oídos. Inmediatamente se especuló que el regreso de "RBD" podría ser pospuesta, pero afortunadamente para todos sus fans no fue así.

La mañana de este lunes 28 de agosto, el programa matutino "Sale El Sol" compartió un video en el que Anahí, la figura principal de "RBD", habló sobre los problemas que ha enfrentado durante los primeros conciertos, lo que encendió los focos rojos entre los fans y el mundo de la farándula.

En el video vemos a Anahí conviviendo con varios fans, pero lo que más llamó la atención es que confesó que su oído le está generando varios problemas, incluso destapó que en uno de sus conciertos comenzó a sangrar y no podía escuchar bien.

Sin guardarse nada, la intérprete de "Sálvame" dijo que lamentablemente no puede escuchar nada en su oído que resulto afectado. Detalló que el otro día le sangró de manera inesperada, pero afortunadamente la situación no pasó a mayores.

"No oigo nada, ayer la sufrí mucho. Cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez", dijo ante las cámaras.