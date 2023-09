Netflix estrena película de BTS y enloquece a los fans del K-Pop, estos son todos los detalles: TRÁILER

BTS se ha consolidado en una de las bandas juveniles más seguidas de los últimos tiempos, pues recordemos que esta agrupación surcoreana ha logrado posicionarse de manera global, acumulando fans en todas partes del mundo sin importar la distancia geográfica que puede existir entre su país de origen y sus seguidores.

Es de destacar que el K-pop de bandas como BTS no es simplemente un fenómeno en la industria del etretenimiento que se quede arraigado en la música, sino que en la actualidad este es un fenómeno que impacta en diversos campos del arte, como lo es el cine, especialmente en el mundo del streaming y en plataformas como Netflix.

BTS es una de las agrupaciones juveniles más famosas de todos los tiempos. Foto: Archivo

Dentro de este panorama es que ha causado furor que ahora los fans de BTS y del mejor K-pop tienen un motivo más para celebrar, esto debido a que Netflix anunció que el grupo conocido como Bangtan Boys ahora tendrá su propia producción dentro de las listas de reproduccion del sitio de streaming.

Los detalles sobre la película de BTS en Netflix

El mundo del K-pop se ha paralizado luego de que la plataforma de logo rojo y con sede en Los Gatos, California, reveló que llegará a sus listas de reproducción la cinta "Bring The Soul", de trata del documental que nos muestra de forma íntima la vida de los miembros de uno de los grupos de K-pop más queridos del mundo.

Se trata de una película documental. Foto: Cortesía Netflix

¿Cuándo sale el documental de BTS en Netflix?

Dicho documental estará disponible en el servicio a partir del 10 de septiembre y llegará doblado al español en la plataforma de logo rojo, en donde se mostrará la vida de los miembros del grupo durante la gira mundial "Love Yourself: Speak Yourself", cuando ofrecieron conciertos en vivo entre 2018 y 2019. Además de grandes momentos de sus multitudinarios shows en estadios de ciudades como Seúl, Londres, París, Los Ángeles y Nueva York.

¿Dónde se puede ver Bring the soul The Movie?

Este documental muestra en detalle las rutinas y conversaciones entre Jungkook, V, Jimin, Suga, Jun, RM y J-Hope, quienes se dejan ver en la preparación para sus presentaciones en vivo, las revelaciones de sus inseguridades y de aquello de lo que se sienten más orgullosos, incluso algunos momentos en el gimnasio o arreglándose el cabello.

¿Qué hay de BTS en Netflix?

Además, en "Bring The Soul", que es la única cinta de BTS en Netflix, se dejan ver curiosidades sobre los cantantes y cómo es el proceso de las giras, así como sus impresionantes escenas de sus actuaciones en vivo, que harán que todos bailen y canten mientras las ven. Es de destacar que el documental se estrenó por primera vez en 2019 en salas de cine de diferentes partes del mundo y es dirigido por Jun-Soo Park, quien también es responsable del documental de la gira "Break The Silence" de J-Hope - In The Box y SUGA: Road to D-Day.

