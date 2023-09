¿Galilea Montijo hace brujería para tener galán? Sabrina Sabrok revela oscuro secreto de santería

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de la televisión, pero esto no ha evitado que sea blanco de controversia por su vida privada y recientemente la supuesta practica de santería la mantiene en el ojo del huracán. Esta vez fue Sabrina Sabrok quien confirmaría esto de la conductora al hablar sobre uno de los secretos para conseguir pareja y que coincide con las imágenes que surgieron de ella saliendo de un ritual.

La participación de Galilea Montijo como conductora en “La Casa de los Famosos México” desató una vez más la polémica que la sigue desde hace varios años en su carrera, pues fanáticos, otros famosos y algunas de sus exparejas la han señalado de practicar “brujería”. Algo sobre lo que se ha negado a dar declaraciones ya que en el pasado ha descartado que lo practique, pero recientes imágenes han despertado inquietud una vez más entre el público.

Sabrina Sabrok revelaría secreto de Galilea Montijo en santería. Foto: IG @galileamontijo

El programa “Chisme No Like” difundió en días recientes imágenes en las que se vería a la conductora preparándose para un ritual, pues, de acuerdo con el conductor Javier Ceriani, el lugar era una casa donde se practica la santería. A éste llegaron más personas con cajas en las que habría animales usados para este fin y horas más tarde salió Montijo con una bolsa roja como resultado de lo que ocurrió.

Sabrina Sabrok revela secreto de santería

En un encuentro con los medios retomado por la periodista Berenice Ortiz para su programa de YouTube, Sabrina Sabrok fue cuestionada sobre la práctica de la santería y su opinión sobre quienes niegan hacerlo, tal y como sucede con Galilea Montjio. Ante esto, la modelo y actriz lanzo un consejo y reveló el secreto con el que destaparía un ritual usado por la conductora para conseguir pareja.

La modelo de OnlyFans explicó que la bolsa roja en la santería se usa para alejar la envidia, pero también para conseguir una “pócima” que se ofrece a la persona de su interiores para que sienta un intenso amor: “Para un amarre de amor, el rojo es pasión (…) Con determinadas plantas queda embobado aunque sea jovencito”.

Finalmente, Sabrina Sabrok recomendó a la conductora no ocultar estas practicas ya que eso podría interpretarse como ocultar algo malo: “Yo creo que no te tiene que dar vergüenza, si hiciste algo malo sí, ¿no? Pero si vas a pedirle trabajo, a pedirle que te abren los caminos yo creo que está bien. Si lo ocultaste es porque hay algo malo, insisto, ¿qué cosa mala hiciste? (…) Yo le diría que no lo oculte porque si no hay nada malo que esconder… que lo diga abiertamente”.

